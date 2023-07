Tizennégy év kiesett, itt az eredmény

– mondta Erdei Benjámin, miközben az öcsödi futballpálya melletti, romokban álló épület felé intett. Az egykori öltözőnek csak a falai maradtak meg, úgy-ahogy. A lelátó székei porladásnak indultak, a tetőn tátongó hézagok akadálytalanul eresztették át a júliusi délután tűző napsugarait. De mégis, ezen a csütörtökön, amikor ellátogattunk a tiszazugi faluba, mintegy negyven felnőtt és gyerek edzett a helyi focipályán. Oldalt érdeklődők tucatjai – szülők, nagyszülők – lesték a tréninget. Összejött a falu.

Hírportálunk a közelmúltban számolt be arról, hogy Öcsödön önkéntes munkával rendbe hozták a település egykori focipályáját. Ennek oka, hogy a nagyközség tizennégy esztendő elteltével újra csapatot indít a megyei bajnokságban.

A megye III.-as Öcsöd edzése 2023. július 20-án

Fotó: A szerző felvétele

Erdei Benjámin, a csapat edzője elmondta, nemrég még az épületig is alig lehetett bejutni a susnyástól, hát még a pályára. Úgyhogy fogták magukat a futballozni vágyó öcsödiek, damilos fűkaszával nekiestek a gaznak, és megtisztították a 2009 óta szépen lassan legelővé vált területet, hogy visszanyerje eredeti funkcióját.

Öcsödön ugyanis 2009-ben szűnt meg a foci.

Erdei szerint azért, mert széttartóvá, érdektelenné vált az akkori csapat. A végén már nyolcan-kilencen álltak ki a bajnokikra, nem látták értelmét a folytatásnak. Pedig – mint az idő közben az edzésre megérkező játékosok magyarázták – a helységben sok tehetség akadt, akik az előző években is játszottak volna, ám minthogy erre helyben lehetőségük nem volt, sokan a környékre, Békésszentandrásra, Szarvasra, Kunszentmártonba mentek el. Szerintük fontos az is, hogy a faluban nem sok szórakozási lehetőség van, így amint kiderült, hogy megint lesz foci, rengetegen jöttek. Úgy érzik, végre megmozdult a falu.

Elkélne egy új öltöző a Körös-parti nagyközség futballpályájához

Fotó: A szerző felvétele

Három éve aztán végképp eldöntötték, hogy újjáélesztik az öcsödi labdarúgást.

– Háromszor dobták el a papírjainkat, negyedszerre viszont az önkormányzat támogatott. Most is segítenek, konténereket adnak épület híján – sorolta Erdei. Reményeik szerint hamarosan rendes focikapuik is lesznek, és elkészül a játéktér is, a jelenlegi, ősgyepszerű grund helyén. Ha ez nem jön össze, a tervek szerint Kunszentmártonban játsszák mérkőzéseiket. Eleinte egyébként úgy volt, hogy csak felnőttcsapatot indítanak, de a fiatalokat is lázba hozta a helyi futballtavasz. Így négy gyerekcsapatot is verbuváltak. Jelenleg több mint 50 gyerek futballozik Öcsödön.

Több mint ötven gyerek focizik ma Öcsödön

Fotó: A szerző felvétele

Légrádi Lajos, a klub gazdasági vezetője kiemelte, fontos az is, hogy az emberek lássák: itt vannak, edzenek, ezáltal a lehetséges szponzorok is láthatják, hogy nem a semmire kérnek támogatást. Ilyenből egyébként már akadt is: az együttes kapott egy garnitúra mezt. Így már azt is tudhatjuk, az Öcsöd színe a világos kék, fehér lesz.

Az edzések látogatottsága amúgy kimondottan jónak számít. Az állandó létszám 16-17 körül mozog, csütörtökön például 18-an voltak. Mint Erdei Benjámin mondta, csak egyszer fordult elő, hogy hatan voltak. No, de akkor aratás volt! A gárdának ugyanis szinte minden játékosa a mezőgazdaságban dolgozik. Márpedig ilyenkor bőven ad munkát föld, jelenleg az aratási és az öntözési feladatok szólítják a rónaságra a csapattagokat. Akik viszont mihelyst letettek kapát, kaszát, traktorkulcsot, indulnak edzésre.

Jordán János hárít a Öcsöd edzésén, 2023. július 20-án. Öcsödön kapus van!

Fotó: A szerző felvétele

– Öt hete tartanak a tréningek. Heti két összejövetelünk van, illetve hétvégente edzőmeccsek. A legtöbbeknek van nagypályás tapasztalata, de vannak, akik kispályán is játszottak – foglalta össze Erdei Benjámin. A csapat az első, Kardos elleni felkészülési mérkőzését meg is nyerte, 2–0-ra. Erdei úgy látja, az igazi felmérő szombaton 17 órakor vár rájuk, a Tiszasas ellen. – Ott látszódik majd, hol is tartunk pontosan – fogalmazott.

– Hogy mi a célunk a következő szezonban? Éljük túl! Bár ezzel a népes és összetartó közösséggel szerintem ez nem lesz gond. Ha ez megvan, természetesen a lehető legelőrébb szeretnénk végezni – vázolta a szakvezető.

Erdei Benjámin, a csapat edzője

Fotó: A szerző felvétele

Időközben a nap is eltűnt az egykori öltöző mögött, és az edzés is véget ért. Ezúttal kapura lövések és szabad játék, könnyebb mozgás volt a program.

Gondolnunk kell ugyebár a Tiszasas elleni meccsre. Különben is, a fiúk bőven megfutották az előző hetekben, amit meg kell

– mondta az edző.

Lefújás után kifújás – nagyot edzettek a kánikulában az öcsödi focisták

Fotó: A szerző felvétele