Másfél héttel a bajnoki rajt előtt jelentette be a Tiszasas, hogy mégsem a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei harmadosztályban indul ebben a szezonban, hanem a Bács-Kiskun vármegye harmadik vonalának Északi csoportjában.

Az eredeti tervek szerint a Jászsági csoportba kerültek a sasiak megyénk bajnokságában, ám emiatt nagy távolságokat kellett volna megtennie az együttesnek, amely akár veszélybe is sodorhatta volna a klub működését. Szemléltetve a példát egy jászágói út oda-vissza 242, a jászszentandrási 214, a jászjákóhalmai 195,2, a jászkiséri 179,8, a kőtelki 174,8, a zagyvarékasi 144, az újszászi pedig 133,8 km lenne a csapatnak. Egyedül az öcsödi (58,8), és a cibakházi túrát (58,8) úszták volna meg a tiszazugiak 100 km alatt. Ráadásul a bajnokság lebonyolítását tekintve több együtteshez is kétszer kellett volna egy szezonon belül utaznia a Tiszasasnak, ami tovább növeli a költségeket. Így mivel a település Jász-Nagykun Szolnok és Bács-Kiskun vármegye határán fekszik, úgy döntött a klub, hogy inkább utóbbi megyének a harmadosztályának Északi csoportjába adja le végül nevezését, mivel ott jóval kisebb távolságokat kell megtennie egy-egy mérkőzésre.

– A szomszédos Tiszaug csapatát jól ismerve felvetődött a vezetőségünk tagjaiban a gondolat, hogy a Bács-Kiskun vármegyei harmadosztály Észak csoportjában nincsenek különösen nagy távolságok, ami nekünk is kedvezőbb lenne, így felkerestük az ottani Igazgatóságot – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Letácsik Lajos, a tiszasasiak alelnöke. – Meglepetésünkre örömmel fogadták az átkerülési szándékunkat. Ezt jeleztük a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatóság felé is, amely elfogadta szándékunkat, hogy a Tiszasasi FSE futballcsapata másik megyében kezdhesse meg az őszi szezont. Minderről természetesen a játékosainkkal is egyeztettünk.

Mindez vármegyénk harmadosztályú bajnokságát különösebben nem befolyásolja, így kilenc együttessel indul a Jászsági és a Kunsági csoport is, és minden fordulóban lesz egy szabadnapos csapat. A Vármegyei Kupában pedig a Tiszasas ellenfele, a Rákóczifalva ennek értelmében mérkőzés nélkül továbbjut a következő körbe.