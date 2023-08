NB III. Észak-Keleti csoport

FC Hatvan–Facultas-Tiszafüredi VSE 1–1 (1–0)

Hatvan, 300 néző, vezette: Szántó Simon (Flinta, Kató)

Tiszafüred: TAJTI – Ludvig (Harsányi, a szünetben), Bernáth, Nagy D., Szövetes – BARZSÓ (Oláh N., 66.), Erdei (Papp K., 58.), MÁCSAI – Nagy Zs. (Lukovszky, 66.), Dankó, ENGEL. Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Burzi (31.), ill. Mácsai (88.)

Az eddig mindössze egy döntetlent jegyző Tiszafüred együttese mindent elkövetett ezen a mérkőzésen, hogy gyarapítsa pontjainak számát, ennek ellenére hátrányba került az első félidőben. A kiegyenlített játékrész után a folytatásban viszont szerencséje is volt, hogy a Hatvan kihagyta helyzeteit. Nem dőlt el így a találkozó sorsa, a Füred rákapcsolt a hajrában, több lehetősége is adódott, erőfeszítéseit végül siker koronázta – Mácsai fejesgóljával legalább egy pontot sikerült megmentenie a Hatvan otthonából. Az utolsó pillanatokban még a győzelemre is lett volna esélye, de nem volt szerencséje.