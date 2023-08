Az alapítvány rászoruló gyerekek megsegítésére jött létre, a „Te sem úszod meg” projekt pedig azt vállalta magára, hogy tizenkét fiatalt tanít meg az úszás alapjaira. Az Invictus SC adja majd a szakmai hátteret, a klub ugyanis kötelességének érezte, hogy szerepet vállaljon ebben a feladatban. Mohi Márk reményét fejezte ki, hogy ez még csak a kezdet, a későbbiekben pedig több területet ölel majd fel kezdeményezésük. A tábor augusztus elején indul Fábián Nikolett úszásoktató vezetésével a Véső úti strandon. A sportág alapjainak lerakásával az is a célja a kezdeményezésnek, hogy a hátrányos helyzetű gyermek azt érezze, hogy ő semmiben nem különbözik társaitól.

– Az egészséges élethez és a sporthoz mindenkinek joga van – mondta Mohi a sajtótájékoztatón. – Kötelességünk nekünk, civileknek is ezért tenni, hogy embertársaink is át tudják ezt élni. Az úszás a test egészségéért felel, és az egyik legkiválóbb mozgásforma. Szeretnénk lehetőséget adni a gyermekeknek és a szüleiknek, hogy ezt ők is megtapasztalják.

Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke is a támogatója a projektnek, a nemrég véget ért vizes világbajnokságról pedig még ajándékokat is küldött a részt vevő fiataloknak.

A nemes ügy mellé állt a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola is, a projekt fővédnöke pedig az a Tasnádi Zoltán lett, aki a sportért és az egészséges életmódért kampányol folyamatosan. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat ez irányú bizottságának vezetője kiemelte, hogy szeretnének ezzel a kezdeményezéssel hagyományt teremteni. A vármegyeszékhelynek is van úszásoktatási programja, ami a Covid-járvány, illetve az energiaválság miatt az elmúlt három évben háttérbe szorult, emiatt a gyerekek sokkal kevesebb időt tudtak az úszással tölteni, így ezt is igyekszik segíteni ez a kezdeményezés, melynek létrehozásában a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat is segítségükre volt, hiszen a civil szervezet ajánlása alapján sikerült kiválasztaniuk a részt vevő gyermekeket.