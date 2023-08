Elöljáróban annyit, hogy Kocsis Lajos annak idején a Szolnoki Olajbányász kézilabdázója volt, majd Törökszentmiklóson is szerepelt, később edzőségre adta fejét, az utóbbi klubbal az elsőosztályba jutott és szerepelt. Az utóbbi években az utánpótlásképzésben vállalt munkát.

– Az Alföldi Farkasok KE 2017 nyarán alakult, amelynek elnöke és tulajdonosa Farkas József „Cinga” akit jól ismernek a sportágban, hiszen egykoron a Pick Szeged kapusa, volt, majd a férfi válogatottunknál másodedzőként dolgozott – tudatta velünk Kocsis Lajos. – Klubunkban fiú és leány utánpótláscsapatok képzése folyik, további négy szakember – Futó Gabriella, Kecskés Judit, Móczár Tamás, Tóth Barnabás – irányításával. A bázis iskoláink a szandaszőlősi, a szajoli és a rákóczifalvai intézmények. Természetesen más iskolákból is várjuk a gyerekeket képzéseinkre. A versenyeztetést a fiúknál 14 és 15, míg a lányoknál a 13, 14 és 15 éves korosztályokban tervezzük az ősztől. A bajnokságok több vármegye területi felosztásában általában 10-12 csapat részvételével folynak. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évadban is jól szerepeltünk a bajnoki küzdelmekben, mind a fiú és leány csapataink az élmezőnyben végeztek, több érmet is nyertek. Gondolunk a még fiatalabb gyerkőcökre is, hiszen ebben az évben megkezdtük a szivacskézilabda oktatását is a 10 évesnél fiatalabb nebulók számára.

A szakember elmondta, hogy a nyári szünet után augusztusban megkezdődtek az edzések, a fiúk és a lányok is túl vannak az edzőtáboron. Előtte a leánycsapat az erdélyi Szalacs település sportcsarnok avatóján vett részt. Szeptemberben heti három-négy alkalommal folytatódnak a tréningek az Alföldi Farkasok csapatainak, amelyek szeptember végén rajtolnak a korosztályos bajnokságokban.