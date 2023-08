– Átalakuló fázisban van a jászberényi kosárlabdacsapat – ezzel kezdte Puskás Artúr, a JKSE edzője. – Az elmúlt évad csapatából Ivosev Tamás, Urosz Roszics, Homoki Tamás, valamint csapatkapitányunk, Olasz Ádám is másik klubban folytatja pályafutását. Jó hír, hogy Kucsora Csaba, Dunai Zétény, Meleg Károly, és Mester Márk jövőre is bennünket fog erősíteni, valamint nyolc U20-as korú, saját nevelésű játékosunkra továbbra is számítunk. Két új kosaras érkezéséről tudok beszámolni, Rátvay Balázs (NKA Pécs), Boka-Magó Áron (MAFC). Szeretnénk még igazolni, ám ez az anyagiaktól is függ. Fogalmazzunk úgy, hogy nem mi vagyunk mostanság a másodosztály legtehetősebb klubja. Épp ezért olyan játékosokat keresünk, akikben komoly kurázsi van, dolgozni, bizonyítani akarnak. Olyan csapatot akarunk építeni Jászberényben, amely akár éveken keresztül együtt tartható, és minden egyes játékosában benne van az egyéni fejlődés lehetősége.