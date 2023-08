NB III., Észak-Keleti csoport

Facultas–Tiszafüredi VSE–SBTC

Vasárnap, 17.30

A Tiszafüred ugyan peches vereséget szenvedett a Karcag ellen tíz nappal ezelőtt, a kupameccsét azonban sikeresen abszolválva a következő fordulóba jutott. Most pedig az a Salgótarján lesz a vendége, amely gárda stílusosan futballozott már a felkészülési találkozókon is, az előző körben pedig játéka alapján le kellett volna győznie a Sényőt. Az újonc így “csak” két döntetlennel kezdte a szezont, ami azt is mutatja, hogy egységes a nógrádi együttes, nem egy könnyen legyőzhető ellenfél. Fiatal játékosok alkotják az rivális keretét is, ami viszont mindenképp biztató a hazai szurkolók számára, hogy mindenki az edző, Dorcsák Zoltán rendelkezésére áll.