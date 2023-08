A felkészülési mérkőzéseket is figyelembe véve az egyik legjobb első félidőt produkálta a Karcag ezen a mérkőzésen, pedig az előjelek nem voltak igazán biztatóak. Ám a középsővédő, Kis Balázs végül felépült, és Marius Constantinescu is vállalta a játékot, igaz fejvédővel lépett pályára. A gólokon túl további két-három helyzetet hagyott kihasználatlanul a Karcag az első játékrészben, de a szerzett három találatnak köszönhetően így is tetemes előnnyel vonulhatott pihenőre Csillag László együttese.

Szünet után kissé megelégedetten, és álmosan kezdett a vendégcsapat, ennek eredményeképp egy kipattanó labdából hamar szépíteni tudott a diósgyőri gárda. A fiatalok a folytatásban is okoztak néhány meleg pillanatot a vendégek kapuja előtt, akik immár az eredmény tartására rendezkedtek be. Igazi veszély ugyan nem fenyegette győzelmüket, de a jövőben érdemes lesz kitolni jó teljesítményüket hosszabb időre.

NB III. Észak-Keleti csoport

DVTK II.–Karcagi SE 1–3 (0–3)

DVTK edzőközpont 200 néző, vezette: Németh Gergely (Volentics, Vargha T.)

Karcag: Fedinisinec – Kovács D., Győri Á., Kis B., Pataki Z. – NIKICS, ANDRICS (Győri B., 72.) – GRÁNICZ, Constantinescu (Maruscsák, 62.), Hujbert (Ballók D., 72.) – Kalmár F. (Szabó L., 66.) Vezetőedző: Csillag László.

Gólszerzők: Vincze D. (48.), ill. Nikics (15.), Gránicz (31.), Constantinescu (44.).

Csillag László: – Kiváló első félidőt láthattak a kilátogató nézők, jelen állapotunkban ennek is örülök. Kicsit megelégedtünk ezzel, a jó játékot nem tudtuk folytatni a fordulás után, győzelmünket azonban így sem fenyegette veszély.