A múltról annyit, hogy egy esztendeje mindkét kupameccset az OSC nyerte, előbb 15–10-re, majd 11–8-ra. Majd a Honvédot legyőzve a döntőbe jutottak, ahol azonban 16–15-ra veszítettek a Ferencvárossal szemben. Két éve viszont a kupaelődöntőben rendeztek Szolnok–OSC meccset, akkor meglepetésre Jansik Dávidék 15–11-re győztek, ám a fináléban ők is kikaptak a Fraditól.

Az elmúlt két évadban a bajnoki és kupadöntős OSC elég jelentős vérátömlesztésen esett át a nyáron, ugyanis három friss vb-aranyérmes: Manhercz Krisztián, Angyal Dániel és Lévai Márton, valamint a balkezes válogatottkeret-tag Burián Gergő is távozott soraikból. Természetesen érkeztek is játékosok az újbudaiakhoz, mint Baksa Benedek, Lars ten Broek, Gaszt Roland, Grieszbacher Márk, Szalai Péter és nem utolsósorban a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi fia, Simone is őket fogja majd erősíteni. A változásokkal kapcsolatban a OSC edzője, Varga Dániel is úgy vélekedett, hogy a klub elérte lehetőségei határát, de ezzel a kerettel csak megszorongatni sikerült a Fradit, de nyerni nem. – Nem akartuk tovább feszíteni a húrt, ezért kicseréltük a csapatot. Nagyon várom a következő szezont, építkezni kell, és ez nagyon inspiráló. A kiindulópont az volt, hogy ambíció, potenciál, mentalitás, a többi pedig menet közben alakul– mondta az M4 Sportnak.

Míg az OSC kiemelt volt a kupaselejtezőben, addig a szolnoki csapat három meccset játszott egy hete Szentesen, egy vereséggel és két győzelemmel jutott a negyeddöntőbe.

– Mint tudjuk, átalakult a fővárosi gárda kerete, kulcsemberek távoztak tőlük – mondta lapunknak Hangay Zoltán, a szolnoki csapat edzője –, ám olyan rutinos játékosok, mint Bisztricsányi Dávid, Hárai Balázs, Salamon Ferenc és a friss világbajnok Vigvári Vince továbbra is őket erősíti, nem beszélve az érkezőkről, akik között vannak tehetséges fiatalok, és leigazolták az olasz Simone Rossit. Ráadásul egy kiváló edző, Varga Dani irányítja őket. Nálunk mindenki a fedélzeten, Pásztor Matyi is megérkezett, jó a hangulat, nagyon várjuk a párharcot. Bár még nagyon a szezon elején vagyunk, úgy érzem, most nagyobb esélyünk van elkapni az OSC-t, mint volt az elmúlt két szezonban.

A negyeddöntők további párosításai: Bp. Honvéd–Eger, Vasas–Kaposvár, FTC–BVSC.