– A felkészülés első részében heti három-négy edzésünk volt egy tesztmeccs mellett, a második részében pedig két gyakorlás és két találkozó – avatott be minket a mezőtúriak felkészülésébe a csapat edzője, Erdősi Gyula. – Összességében jól alakult a nyári időszak, az edzéslátogatottsággal is meg voltam elégedve, egyszer sem fordult elő, hogy tizennégynél kevesebben lettünk volna tréningen. Emiatt az erőnléttel úgy gondolom, hogy nem lesz gondunk a bajnokságban, egy élmény volt edzést tartani a srácoknak. Maximálisan elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, több fajta játékrendszerrel is tudtam kísérletezni, illetve az érkezőket több pozícióban is kipróbáltam. Az utóbbi évek legjobb felkészülését zártuk.

A keret nagyjából együtt maradt, mindössze három távozója volt a gárdának. Bodorik Bence abbahagyta, Bojtok Balázs és Debreczeni Milán pedig Ausztriában folytatja pályafutását. A pótlást sikerült megoldani, sőt, erősödött is a csapat. Keő József és a Susa Zoltán Rákóczifalváról, Penti Roland Vadász Bence és Váradi István pedig Kisújszállásról csatlakozott a Mezőtúrhoz.

Nemcsak játékosok terén, de egy új támogatóval is erősödött a csapat. A mezőtúri RAFI Hungaria Kft. névadó szponzorként lesz jelen a továbbiakban az együttes mellett. A cég megfelelő támogatást nyújt a klubnak, amely új felszereléseket, és két garnitúra mezt is tudott vásárolni a következő idényre, de Erdősi hozzátette, ettől függetlenül nem dúskálnak a pénzben.

A tiszántúliak a következő szezonra elsősorban az első hat hely valamelyikét tűzték ki célul, ezen felül pedig a dobogós pozíciókkal is szemeznek. Utóbbihoz minden adottnak tűnik egyelőre, ehhez az is kell, hogy a sérülések is elkerüljék a csapatot. Az együttes körül az edző elmondása remek az összhang, jó a hangulat az öltözőben, emellett pedig rend és fegyelem van.

– Fiatal gárda alakult ki, sikerült olyan játékosokat kiválasztanunk, akiknek a habitusa is megfelelő, készek beállni a sorba – tért ki csapatára a vezetőedző. – Erőnlétben és játékban is fejlődtünk, a helyzetkihasználáson, illetve a koncentrációban még viszont javulnunk kell. Voltak üres járatok az edzőmérkőzéseken, ezt ki kell küszöbölnünk, és 90 percig összpontosítanunk a meccseken.

A Mezőtúr a következő idényre a 4-4-2-es felállási forma mellett tette le a voksát. Szeretne látványos, domináns támadófutballt játszani a csapat, ehhez pedig az edző szerint a megfelelő játékosok is megvannak. Erdősi nem zárta ki, hogy lesz olyan alkalom, amikor inkább a kontrajátékra kell támaszkodnia együttesének, de elsősorban nem erre építenének.

A mezőtúriak egyből rangadóval rajtolnak, ugyanis az NB III.-ból kiesett Jászberénnyel találkoznak az első fordulóban. A tiszántúliak bizakodók a nyitányt illetően, és remélik, hogy győzelemmel kezdhetik a bajnokságot.

– Próbáltunk informálódni az ellenfelünkről – beszélt Erdősi Gyula a szezon első meccséről. – Ügyes játékosokat igazoltak, szinte teljesen új csapatot kellett építeniük, emiatt pedig kérdéses, hogy mennyire tudtak összeszokni az első fordulóra. Egy fiatal, sokat futó csapatra számítunk, amely szintén jó erőnlétben lesz. Nagyon fontos a jó rajt, bízunk a győzelemben, hiszen úgy gondolom, rutinosabb csapat a miénk, és ezt is szeretnénk kihasználni.

A Mezőtúr a bajnokság első hat fordulójában vendégként szerepel majd a sportkomplexum felújítása miatt. Öt évvel ezelőtt volt már rá példa, hogy a csapat huzamosabb ideig idegenben játszott, akkor a centerpályát újították és tizenöt meccsből tizenegyet is megnyert három döntetlen és egy vereség mellett az együttes. A tiszántúliak abban bíznak, hogy most a hat mérkőzésen is hasonló teljesítményt tudnak majd nyújtani, és ezzel megalapozzák az idei szezont.