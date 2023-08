Hétvégén rendezték a minifutball magyar bajnokság VID FINAL4 döntőjét Budapesten, a III. Kerületi TVE stadionjában, amelyen részt vett a martfűi PFF Szántó együttese is. A csapat magját főleg a nagypályás gárda tagjai alkották.

A martfűiek először az elődöntőben az Airnergy együttesével találkoztak, s 2–2-es döntetlen után büntetőkkel (4–3) jutott be csapatunk a fináléba. Hasonló volt a forgatókönyv a döntőben is, ezúttal a ceglédberceli SZPCDSE-ECECE volt a PFF Szántó ellenfele. A rendes játékidő itt is 2–2-es eredménnyel zárult, a büntetők azonban most nem hoztak szerencsét, és a ceglédberceliek győztek (3–2), így a második helyen végzett a martfűi együttes.

A PFF Szántó csapata ezzel az ezüstéremmel kvalifikálta magát az Európai Minifutball Szövetség (EMF) által szervezett Bajnokok Ligájába, melyet idén szeptember 6. és 10. között rendeznek Nagyváradon.