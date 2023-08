Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Sportjáért díjat kapott nemrég a szolnoki Berebora Ferenc nemzetközi sakkmester. A számos külföldi versenyt megjárt kiválóság hazai klubja mellett majd két évtizede egy németországi egyesületben is vendégszerepel. A kiváló sportoló a fiatal szolnoki tehetségeket is oktatja, és igyekszik segíteni abban, hogy a vármegyeszékhely korábban sikeres sakkélete újra a régi fényében ragyoghasson. Podcastünkben Turcsányi János kérdései nyomán igazi kulisszatitkokról, a legjobbak eredményeinek hátteréről is hallhatnak, sőt végre megérthetjük, hogyan is számolják a sakkozók rangsorát meghatározó Élő-pontszámokat.

A beszélgetés megtalálható a Szoljon.hu YouTube- és Spotify-csatornáján is.