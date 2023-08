Az NB III. Észak-Nyugati csoportjának egyik legjobbja lett a Szolnok ellenfele a Magyar Kupa második fordulóban, a hatvannégy közé jutásért vívott párharcban. Mindkét csapat tovább szeretett volna jutni, lehetőség szerint úgy, hogy a rendes játékidőben vigyék döntésre a dolgot.

A Kelen SC együttesében ezúttal is szóhoz jutott az a Remili Mohamed, aki korábban több alkalommal is megfordult a MÁV-ban. Jól kezdte a mérkőzést a Szolnok és szűk félóra múltán megszerezte a vezetést. Bár még egy helyzete akadt a hazai gárdának az első félidőben, utóbb kiderült, ezzel el is lőtték a puskaporukat Iván Milánék. A labdát ugyan valamivel többet birtokolták, mint ellenfelük, de hatékonyságban már ekkor is a vendégek bizonyultak jobbnak, és még ebben a játékrészben sikerült egyenlíteniük. A Tiszapartiak talán ekkor a maguk javára billenthették volna a mérleg nyelvét, ám a folytatásban már nem nyílt erre módjuk.

A vendégek akarata jutott egyre inkább érvényre a szünet után, bár hozzá kell tenni, hogy egyéni hibák vezettek a Kelen találataihoz. Helyzeteiket szinte maradéktalanul kihasználva végül nem hagytak kétséget afelől, melyikük a jobb csapat.

Horváth Csaba: – A második félidei változtatások után már nem volt esélyünk, így a vártnál fölényesebb győzelmet arattak a vendégek. Holnaptól már a szerdai bajnoki fordulóra koncentrálunk.