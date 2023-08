Két irány, egy cél – akár ez is lehetett volna a mottója a Szolnoki Sportcentrum versenyzőinek, akik az elmúlt napokban hosszú útra indultak. Furkó Kálmán Kína felé vette az irányt, hogy a győri Szabó Bencével alkotta duóval az Egyetemi Világjátékokon érjen el minél jobb helyezést könnyűsúlyú kétpárban. Pádár Luca, Kovács Eszter, Kalmár Áron és Pálmai Ágoston pedig hasonló célokkal Franciaországba, az ifjúsági világbajnokságra indult. Előbbi végül bronzéremmel tért haza Csengtuból, utóbbiak számításait azonban elfújta a párizsi szél.

Értékes harmadik hely

Olimpiai számban, a könnyűsúlyú ketpárevezősök versenyében tette vízre hajóját Furkó Kálmán és Szabó Bence a kínai Csengtuban rendezett Egyetemi Világjátékokon. Mint korábban beszámoltunk, a páros a vasárnapi döntőben a harmadik helyet szerezte meg. Ezt megelőzte, hogy az előfutamban kikaptak a németektől, így reményfutamra kényszerültek. Ez azonban nem zavarta meg Furkóékat, akik megnyerték a reményfutamot, a döntőben pedig 6:30.18 perces idővel a német és az olasz egység mögött megszerezték a bronzérmet.

– Nagyon erős mezőny jött össze a versenyre, ott volt a friss U23-as világbajnok német egység, mellettük az olaszok és a törökök is erősek voltak – mondta Molnár Dezső, a Szolnoki Sportcentrum szakosztályvezetője. Hozzátette, előzetesen a 4–5. helyet tippelték a magyar hajónak az egykoron Universiadénak hívott versenyen, ám Furkóék jól megoldották a versenyzést, nem okozott gondot számukra, hogy reményfutamot kellett menniük. – Ez egy nagyon értékes harmadik hely – hangsúlyozta a szakember.

Elfújta a szél a szolnoki esélyeket

Ugyancsak a napokban rendezték meg a leendő párizsi olimpia versenypályáján az U19-es világbajnokságot. Az ifi-vb-n négy szolnoki versenyző indult: Pádár Luca női egypárban, Kovács Eszter női kétpárban a Balaton versenyzőjével, Nagy Zsófiával, míg Kalmár Áron és Pálmai Ágoston férfi kormányos nélküli négyesben szállt vízre a szegedi Kunstár Simonnal és a győri Csizmadia Ádámmal.

Az eredetileg ötnaposra tervezett vb idejére azonban óriási szél érkezett Párizs környékére, ami jelentősen befolyásolta az eredményeket. Az időjárás miatt öt helyett három napba préselték be a versenyszámokat, alig hagyva időt a sportolóknak a regenerálódásra. A szolnoki érintettségű hajók ráadásul rendre az oldalszeles pálya előnytelen részén eveztek. Pádár Luca így a májusi Eb-n elért második helye ellenére a 12. helyen végzett – sovány vigasz, hogy akkori Eb-győztes riválisa is rossz pályát kapott az előfutamban, így ő is csak 11. lett. Legjobban a férfi négyes szerepelt, akik A döntőbe jutottak, és a hatodik helyet szerezték meg. A Kovács Eszter, Nagy Zsófia kettes pedig egészségügyi probléma miatt visszalépett.

– Egyáltalán nem sikerült jól ez a vb. Nagyon jó formában voltak a versenyzőink, jól sikerült a felkészülés is, de ezekre a körülményekre nem voltunk felkészülve – mondta ezzel kapcsolatban Molnár Dezső. – A férfi négyes elfogadhatóan szerepelt, hiszen tavaly „csak” B döntősök voltak, tehát idén előrébb tudtak lépni. Lucának pedig, ahogy mondani szokás, térdig érő hullámok között kellett húznia – fogalmazott a szakember, hozzátéve, ha a jövő évi olimpián is hasonló időjárás adódik, ami a pálya fekvéséből és az ottani uralkodó szélirányból kifolyólag könnyen előfordulhat, az még gondot okozhat.