Csapatunk tagja a Szolnoki Dózsa játékosa, a még csak 16 esztendős, Cseh Maxim is, aki a spanyolok elleni mérkőzésen mutatkozhatott be az Eb-n. Jól kezdett a magyar együttes, hiszen 4–1-re is vezetett az első egyed közepén, ellenfelük azonban hamar utolérte őket, sőt a második negyedben már spanyolok jártak előrébb egy góllal, 5–6. A fordulást követően is vetélytársuk játszott jobban, 9–11. Válogatottunk azonban nem hagyta magát és kiegyenlítette hátrányát, sőt 12–12-es állás után még győzelmet is megszerezhette volna, de már nem tudtak betalálni.

Magyarország–Spanyolország 12–12 (4–4, 3–2, 1–2, 4–4)

Gólszerzőink: Balogh B. 6, Haverkampf 3, Zeman, Tóth A., Simon S.

Alig 14 óra múltán az a horvát csapat várt a mieinkre, melyet a júliusi szegedi tornán két góllal, 13–11-re sikerült legyőzniük. Válogatottunk semmit nem akart a véletlenre bízni, hamar elhúzott vetélytársától, és a nagyszünetig négygólos vezetést szereztek, 7–3. A folytatásban már felváltva potyogtak gólok, ami azt jelentette, hogy a mieink a meccs végét jelző dudaszóig megtartották előnyüket, 13–9. Ezt követően játszottak a spanyolok a montenegróiakkal. Az előbbieknek hét góllal kellett volna győzniük a csoportgyőzelemhez, ami nem jött össze nekik. Így a magyarok végeztek az A csoport élén, és ezzel a szombati negyeddöntőbe jutottak, még a spanyol és a montenegrói gárdára, pénteken még egy-egy középdöntő mérkőzés vár.

Magyarország–Horvátország 13–9 (2–0, 5–3, 4–3, 2–3)

Gólok: Tóth A. 4, Doroszlai, Tátrai, Nagy Z. 2-2, Balogh B., Imre K.

A másik mérkőzésen: Spanyolország–Montenegró 13–7

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 7 (36–29), 2. Spanyolország 7 (38–32), 3. Montenegró 3, 4. Horvátország 0 pont.