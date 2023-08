Egy hónapja előzetesben van egy olimpiai ezüstérmes sportoló – röppent fel a napokban a hír, amelyet az országos sajtó egy része is átvett. Mivel az eredeti cikk értesülései szerint az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség illetékes, sokan Kővágó Zoltánra, az athéni olimpián ezüstérmet szerző szolnoki diszkoszvetőre gondoltak.

Így voltak ezzel a klasszis dobóatléta ismerősei is, akik az elmúlt napokba sorra telefonáltak Kővágónak, olvasta-e a hírt. Vagy inkább híresztelést, ugyanis a szolnoki olimpikon a Nemzeti Sport érdeklődésére cáfolta a vádakat.

– Az elmúlt napokban elkezdtek hívni a barátaim, láttam-e a hírt, hogy egy olimpia ezüstérmes ellen eljárás folyik, és a leírás alapján akár én is lehetnék. Először poénnak tűnt az egész, hiszen én életemben egy szál cigarettát nem szívtam el. Nem is értem az egészet, soha, semmilyen kábítószerrel kapcsolatos eljárás nem folyt ellenem, ezért el sem tudtam képzelni, kiről lehet szó, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében tudomásom szerint én vagyok az egyetlen élő olimpiai érmes sportoló. Arra is gondoltam, hogy vagy tévednek, vagy egy másik érmest fogtak el a megye területén, de mivel a hír teljesen abszurdnak tűnt, sokáig nem is foglalkoztam vele – fejtette ki a lapnak a sportoló.

A Magyar Honvédségnél őrnagyi rangban szolgáló Kővágó szerint abszurdak, hiteltelenek a híresztelések, amelyek összekapcsolják bármilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekménnyel. Mint mondta, soha nem volt ilyen ügye, soha nem volt előzetes letartóztatásban. Semmiféle eljárás nincs ellene folyamatban, nem ült előzetesben soha, most sem ül, és vélhetően nem is ül majd, amit azért tartott fontosnak közölni, mert úgy érzi, reagálnia kell azokra a hamis híresztelésekre, miszerint neki bármilyen büntetőügye lenne folyamatban, pláne kábítószerrel kapcsolatban.

– Fel vagyok háborodva, mert nincs semmilyen ügy, az első cikket viszont már többen is átvették, ezért úgy éreztem, nekem is meg kell nyilvánulnom. Ebben az egészben nem nekem kell szégyellnem magam, hanem annak, aki elindította, és próbált a semmiből hírt csinálni, mert magyarázkodnom viszont nekem kell, ami méltatlan. Ez súlyos rágalmazás, ami bűncselekmény – tette hozzá Kővágó.