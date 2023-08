Mint írtuk, augusztus elején a szerb Miodrag Rajkovics vezetőedző irányításával – akit Szarvas Gábor és Mándoki Tamás másodedzők segítenek – megkezdte a felkészülést a következő idényre a Szolnoki Olajbányász csapata. Az alapozás egyelőre a magyar válogatottnál szolgálatot teljesítő Lukács Norbert, valamint a légiósok nélkül zajlik. Ám hiányukban sem unatkoznak az együttes Szolnokon lévő tagjai, akik a klub hivatalos csatornáján beszéltek a most zajló edzésekről.

– Másfél hete kezdtük meg a munkát az új edzővel, mondhatom, hogy jó hangulatban. Sokat labdázunk, aminek nagyon örülök, hiszen sokkal könnyebb úgy futni – osztotta meg Révész Ádám, a csapat centere. – Nyilván nem a legkellemesebb szakasza ez a szezonnak, most alapozzuk meg a testünket arra, hogy bírjuk az egész idényben. Várjuk a légiósokat, utána meg tudjuk kezdeni a taktikai részét a felkészülésnek – mondta. Kitért arra, bár kevesebb légiósuk lesz, de ezt nem tartja hátránynak, mert Pallai Tamás is felépült, és így van öt, bármikor bevethető felnőtt magyar játékosuk.

Mellettük a fiatalok is bontogatják szárnyaikat, úgyhogy darabszámra megleszünk

– fogalmazott.

Elmondta azt is, Rajkovics másik játékrendszert hozott. Ezt igyekeznek tanulni, figurákat is vettek már, az Olaj védekezése is kicsit más lesz, mint tavaly.

– Úgy gondolom, gyorsabb játékot játszunk majd, bár ezzel tavaly sem volt nagy baj. De talán most még azt is felül tudjuk múlni. Bízom benne, hogy sikeresebbek leszünk, mint tavaly – összegzett a center.

Egyetértett vele Pallai Tamás, a csapat hátvédje abban, hogy az első pár hét keményen telt.

– Egy kosárlabdázó életében ezek talán a legnehezebb hetek. Egyelőre nagyon fárasztó. Ugyanakkor izgalmas is, hiszen megismerkedhettünk az új edzővel

– osztotta meg Pallai.

Szerinte ha edzőt cserél egy klub, az teljes vérfrissítést eredményez, hiszen mindenkinek ki kell harcolnia a helyét a csapaton belül. Mind a maradók, mind az érkezők harcba szállnak a játékpercekért. Jelentős változásnak tartja azt is, hogy most négy amerikai légiósuk lesz, nincsenek már délszlávok.

Rudner Gábor, az Olaj bedobója szerint jól haladnak, próbálják elsajátítani az új edző által hozott taktikai elemeket, és várják, hogy a légiósok is bekapcsolódjanak ebbe a munkába.

– Amióta Szolnokon vagyok, mindig korán kezdjük a felkészülést. Azt gondolom, intenzíven kezdtünk, de mindenki jó állapotban érkezett meg, így el tudtuk végezni azt a munkát, amit az edző szeretett volna – ezt már Pongó Máté, az Olajbányász irányítója mondta. Úgy látja, jó hangulatban telnek az edzések, mindenki motivált, és éhesek a sikerre. Hozzátette, támadásban most is szabad kezet ad az edző, védekezésben pedig megköveteli a kemény munkát, hiszen a helyezkedés fontos nála. Az pedig, hogy a játékuk hogyan alakul, az edzőmeccseken derül majd ki.