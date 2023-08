Elöljáróban annyit, hogy hosszú évek után változott a harmadosztály, vagyis az NB II.-es bajnokság versenykiírása. A legfontosabb, hogy az eddigi 6x12 csapatos bajnokság helyett 8x8 együttesből áll majd a mezőny. Megyénk csapatai a G, illetve a H csoportban szerepelnek. Az oda-vissza meccsekből álló alapszakasz után a csoportok 1–4. és az 5–8. helyezettjei keresztbe játszanak majd egymással az érmekért, illetve a kiesés elkerüléséért. Lesz egy másik lényeges változás is, a klubok ificsapatai eddig a felnőttekkel párhuzamosan játszottak, ezentúl külön sorsolás szerint lépnek pályára. Mindez növeli a működési költségeket, aminek nyilván nem örülnek a kluboknál.

Székács KE GÉF-PRO

Ha létezne ilyen cím: az NB II. örökös bajnokának is lehetne tekinteni a törökszentmiklósi csapatot, hiszen évek óta megnyeri csoportjában a bajnoki aranyérmet, de a másodosztályú szereplést rendre nem vállalják, leginkább az egyre magasabbra szökő működési költségek miatt. Így maradnak számukra a harmadosztály küzdelmei. Szloska Krisztián edző azt mondta, hogy állományukból egyedül Berkes Gergő távozik. Ellenben leigazolták az NB II. gólkirályát, Gelley Dávidot, a 40. életévében járó átlövő az elmúlt évadban 22 meccsen 201 gólt termelt a kieső Kunszentmárton soraiban. Jó hír náluk, hogy a sokszoros válogatott irányító, Buday Dániel játékára is számíthatnak a jövőben. Az elmúlt szezont térdsérülése miatt kihagyó Csanádi Valter is harcképes lehet majd hamarosan. A miklósiak heti három edzéssel és tesztmeccsekkel készülnek a szeptember 10-i rajtra.

Mezőtúri AFC-Syngenta

A Berettyó-partiak edzője, Csizmadia Tamás elmondta, a legnagyobb erősítés számukra, hogy együtt maradt a legutóbbi idényben ezüstérmet szerző társaság. Az edzéseket már elkezdték Zvolenszky Attiláék, igyekeznek majd minél több edzőmérkőzésen felmérni a formájukat a szeptember 10-i idénynyitóig. A szakember azt is elárulta, megkezdődött a városi sportcsarnok felújítása, ezért a szezon elején néhány mérkőzés erejéig fel kell cserélniük a pályaválasztói jogot. A bajnoki lebonyolításról azt mondta a tréner, hogy rájátszással izgalmasabb lehet a bajnokság. Akárcsak az elmúlt években, most is az 1-3. helyek valamelyikén akarnak végezni.

Túrkevei VSE

A túrkevei legénység egy évad múltán szerepelhet ismét az NB II.-ben. A csapatot a rutinos edző, Patocskai László készíti fel a következő szezonra. – Neveket egyelőre nem mondanék – kezdte a szakember –, hazai nevelésű fiatalokból és más kluboktól visszatérő játékosok alkotják keretünket. Augusztus 22-ig szabadtéren gyűjtjük az erőt, majd terembe költözünk, ahol heti három edzéssel készülünk a rajtra. Többek között a Székáccsal és a Berettyóújfaluval is játszunk majd edzőmeccset. Célunk a tisztes helytállás, ezzel együtt a bennmaradás az NB II.-ben.

Szolnoki KCSE

A szolnoki csapat óriási hajrával harcolta ki a bennmaradást tavasszal. Erdélyi László edző azonban munkahelyi elfoglaltsága miatt nem folytatja tovább a munkáját. Ezért új tréner után néztek, mint azt Vitális Sándor klubelnök lapunknak elmondta, választásuk a 36 esztendős, szakedzői végzettséggel rendelkező Kovács Attilára esett. A szakember a 2021–22-es szezonban az ötödik helyen végzett az NB I/B-s Orosháza csapatával. Vármegyénkben sem ismeretlen Kovács Attila, hiszen annak idején játékosként a Székács és a Mezőtúr soraiban is megfordult.

– Csapatunk annak rendje-módja szerint munkához látott – tudatta velünk a klubelnök. – Távozónk nincs, két érkezővel számolunk, Varga Imre kapust és a több mezőnyposzton is bevethető Arany Gergőt Kunszentmártonból igazoltuk. Helyezésről nem beszélnék, célunk egyértelmű: tovább stabilizálni a játékunkat, és ezzel együtt minél több pontot szerezni.

Csoportbeosztások

G csoport: Székács KE, Szolnok, Túrkeve, Csömör, Dabas II., Lajosmizse KC, PLER-Budapest U21, Üllői KSE.

H csoport: Mezőtúr, Berettyóújfalu, Békés U21, Orosháza, Újkígyós, Kondoros, Makó, Szeged III.