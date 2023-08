Nem a szabadkaiak elleni találkozó volt az első a Szolnoki Olajbányász számára az új idény előtti felkészülési mérkőzések sorában. Korábban a Nyíregyháza és a Kecskemét ellen is kipróbálták már magukat, ám azokról a zárt kapus találkozókról a klubok megállapodása szerint nem közöltek eredményt.

A Szabadka elleni meccsen azonban nem csak hogy eredményről számolhatunk be, de a szurkolók maguk is meggyőződhettek az új gárdáról, mivel a Olajbányász Szurkolói Családi és Sportnap betetőzéseként megtartott edzőmeccsre kitárták a Városi Sportcsarnok kapuit.

A szerb csapat elleni első negyedben láthatta a közönség, hogy az Olajbányász bedobója, Rudner Gábor nem felejtett el triplát dobni a nyáron. Hármasaival mindjárt vezetéshez jutott az Olaj, az előnyt pedig meg is tartotta a játékrészben, 22–19. Komolyabb vezetésre a második negyedben tett szert a Szolnok, először 37–25-nél ment tíz pont fölé az előny.

A hátralévő időben ezt a különbséget menedzselte az Olaj, többé-kevésbé. Többé, mivel a második (46–35) és a harmadik (59–49) játékrészre is megmaradt a differencia. Kevésbé pedig azért, mert a végjátékra elapadt az Olaj-fór. A hajrában Lukács Norbert állt a csapat élére, jól időzített pontjai révén végül maradt valamicske az előnyből, a vége 75–71.

Annyi már az első mérkőzésből is látszik, hogy az Olajbányász új centere, Demajeo Wiggins tisztában van testi adottságaival, és nem is fél odatenni magát, játéka hasznos volt. Mint ahogy sokat küzdött a négyes poszton Dustin Thomas is. Hogy James Eads rászolgál-e majd becenevére – Showtime – az később dől el, a szabadkaiak ellen mindenesetre inkább személyi hibákat (5), mintsem a pontokat (6) gyűjtötte, Jr. Clay-nek is inkább csak megvillanásai voltak. Persze nem is az alapozáskor kell csúcsformában lenni.

A gárda magyar része igencsak meggyőző volt. Lukács remek formában tért vissza a válogatottból, és Pallai Tamás is bátran játszott.

Szolnoki Olajbányász–KK Spartak Subotica 75–71 (22–19, 24–16, 13–14, 16–22)

Szolnok, 300 néző. Vezette: Fodor Attila, Gál Zsolt, Papp Péter.

Szolnok: Clay 6/3, RUDNER 15/15, LUKÁCS 18/3, Thomas 4, WIGGINS 15, Vincze R., Pallai 7/3, Arabo, Révész, Eads 6, Sebők, Pongó 4/3. Edző: Miodrag Rajkovics.

Szabadka: K. Miljasevics 7/6, Stepanovics, Kutlesic, 13/3,M. Miljasevics 13, Csupkovics 2, Ilics 7/3, Tojics 1, Bojics 12, Szokolovics, Barna F. 7/3. Edző: Vladimir Tokics.

Kipontozódott: Eads.

Az eredmény alakulása.

2. perc: 6–4, 4. perc: 10–9, 6. perc: 15–14, 8. perc: 19–14, 12. perc: 27–25, 14. perc: 34–25, 16. perc: 40–29, 18. perc: 43–30, 22. perc: 49–39, 24. perc: 51–41, 26. perc: 53–43, 28. perc: 57–45, 32. perc: 63–59, 34. perc: 67–60, 36. perc: 72–64, 38. perc: 72–68.