Kajak-kenu Tudni kell, hogy a jövő évi párizsi játékokra összesen 18 indulási jogot gyűjthet egy ország, ezek közül a magyarok most megszerezték a maximális hat férfi kajakost és három férfi kenust, valamint négy női kajakost és két női kenust.

– Ennyivel minden számban el tudnánk indulni Párizsban, ami megnyugtató – nyilatkozta az MTI-nek Hüttner Csaba szövetségi kapitány. – Ezzel együtt minimális hiányérzet maradt bennem a Fojt Sára, Pupp Noémi kajakpáros teljesítménye miatt, illetve amiatt, hogy nem derült ki, mit tudnak. Ugyanis a duó nem jutott be a döntőbe, ezáltal esélye sem volt a kvótaszerzésre.

A kapitány szerint az összes női csapathajós teljesítménnyel foglalkozni kell, van min dolgozni. Ahogy fogalmazott: valamiért most az egész női szakág kevesebbet teljesített annál, mint ami benne van. Gondolt itt a kapitány a női kajak négyesre is, amelyben a szolnokiak olimpiai bajnoka Hadvina Dóra is lapátolt. A csapat ugyan a döntőbe jutással megszerezte a kvótát, de az ott elért hetedik hely nem fog bekerülni a sportág aranykönyvébe.

Duisburgban a férfi kajak volt a legeredményesebb szakág magyar szempontból, a versenyzők amellett, hogy begyűjtötték az összes megszerezhető kvótát, egy arany- és négy ezüstérmet is szereztek, a második helyek közül három – K-1 1000, K-2 és K-4 500 méter – olimpiai számban született.

A parakajakosokról szót ejtve, a tiszafüredi Kiss Erik nem tudott kvótát szerezni, mert nem jutott be a döntőbe, a 12. helyen zárt KL 3 200 méteren.

A fennmaradó kvóták megszerzésére a jövő évi, szegedi pótkvalifikációs regatta kínál majd lehetőséget.