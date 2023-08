Az első tizenöt percben remekül játszott a Kisújszállás, amely meg is szerezte a vezetést. Ezt követően megnyugtatta a játékot a Kelen SC, és az idő előrehaladtával fölé nőtt a kisújiaknak, előbb egyenlített, majd fordított is még az első félidőben a fővárosi együttes. A második játékrészre is jól jött ki a Kelen, két újabb gyors góllal eldöntötte a meccset, majd a folytatásban is uralták a játékot, és kijött a két csapat közti osztálykülönbség.

Magyar Kupa, 1. forduló

Kisújszállás–Kelen SC 1–5 (1–2)

Fegyvernek, vezette: Hajdú Dávid (Flinta Z., Kovács K.)

Kisújszállás: Kovács N. – Csukodi Z. (Csala R., 60.), Balogh A. (Szőke I., 60.), Csukodi D., Szívós Gy., Oros, Potornai (Csala P., 75.), Imre Z., Szívós G. (Szőke R., 75.), Kelemen L., Monoki (Németh G., 85.). Edző: Újfalvi Erik.

Gólszerzők: Szívós G. (11.), ill. Salacz (21.), Bedővári (43.), Vörös D. (52., 68. – a másodikat tizenegyesből), Vass (54.).

Újfalvi Erik: – Sok volt még nekünk egy jól játszó NB III.-as csapat. Van még két hetünk felkészülni a bajnokság indulására. Köszönjük szurkolóinknak, hogy elkísérték a csapatot Fegyvernekre.