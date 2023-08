NB III., Észak-Keleti csoport

DVTK II.–Karcagi SE

Vasárnap, 17.30

Bár a legutóbbi fordulóban a hajrában mutatott parádés játékának köszönhetően végül fölényes győzelmet aratott a Karcag a Tiszafüred csapata felett, mint utóbb kiderült, vezéráldozatokkal is járt a siker. Többen is sérülten hagyták el a játékteret a mérkőzés után, majd a következő, balul elsült monori kupatalálkozón Kis Balázs, Aranyos Mózes és Marius Constantinescu is fájós lábbal vagy fejjel volt kénytelen lejönni a pályáról. Szerdán mindössze tizenkét játékos edzett, több futballista hétvégi játéka erősen kétséges, ráadásul ezen a tréningen a cserekapus, Kovács Péter is megsérült. Szentannai és Székely továbbra sem állnak még együttesük rendelkezésére, ennek ellenére Csillag László a győzelem reményében küldi hadba fiait az első keretből is erősítő, de még pont nélküli diósgyőri fiatalok ellen.