Labdarúgás 25 perce

Jó futballal akar eredményesen szerepelni a Szajol a következő idényben is

Rezgett a léc a Szajolnál az előző idény felénél, ugyanis a Jászberény II. visszalépését követően az utolsó helyen tanyázott az együttes. Télen a kiesés elkerülése érdekében Balogh Pál személyében új edzőt nevezett ki, és a játékoskeretet is megerősítette, melynek köszönhetően végül a 11. helyen zárt a csapat. A szajoliak szeretnék átmenteni tavaszi formájukat az új szezonra is, és ezáltal a tabellán is előkelőbb helyen végezni.

Kovács Levente Kovács Levente

Elsősorban védekezésén javítana a Szajol a következő szezonban Fotó: Pesti József

Öthetes felkészülésen van túl a Szajol csapata. Ez idő alatt négy edzőmeccset játszott a csapat, melyek többnyire elég gólzáporosra sikerültek. A Lurkó Focimánia ellen 3–2-re, a Szolnoki MÁV U19-esei ellen 5–4-re, a Heves vármegyei Heréd ellen pedig 2–1-re nyertek a szajoliak, míg a Kisújszállástól 6–4-es vereséget szenvedtek. – Felemásak voltak a tesztmérkőzések – nyilatkozta lapunknak Balogh Pál, a csapat edzője. – Akadtak meccsek, melyeken olyan hibákat vétettünk, ami nem volt ránk jellemző az előző szezon védekezésben. Ezt egyelőre annak tudom be, hogy nem volt tétje a találkozónak, és a bajnokságban jobban odateszik magukat a játékosok. Természetesen a felkészülési mérkőzésekből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, bízom abban, hogy a bajnokságban feljavul majd a teljesítményünk. A szajoliak fontosnak tartották, hogy a csapat gerincét egyben tartsák, mert jó a kohézió a csapat körül, így csak kevés új játékos érkezett az együtteshez. Balanescu Dániel Martfűről, Balázs Gergely pedig Cserkeszőlőről csatlakozott a kerethez. A távozók oldalán is csupán három név szerepel, Szőke József, Rajna Tamás, illetve Lajkó Erik. Balogh Pál egyelőre óvatosan beszélt a csapat céljairól a 2023/2024-es kiírásban. – Minimum az első tízben szeretnénk majd végezni – tért ki az előttünk álló szezonra a vezetőedző. – Az, hogy mi lesz számunkra a realitás, az a bajnokság közben derül majd ki, hiszen kissé átalakult a mezőny a nyár folyamán. Igyekszünk minél jobb pozícióban végezni a következő idényben. Elsősorban a védekezésben szeretne előrelépni a szajoli együttes az előző szezonhoz képest. Az előző idényben annak ellenére is felvállalta a labdabirtoklásra épülő, sokpasszos játékot, hogy nehéz helyzetben volt a csapat féltávnál. Idén is hasonlóan szeretnének teljesíteni, Balogh Pálék számára fontos, hogy nem célfutballal, hanem látványos játékkal szerepeljenek eredményesen. A Szajol augusztus 18-án, a Jászfényszarut fogadja a Vármegye I. nyitányán. A vezetőedző hajtós meccsre számít a jászságiakkal, ugyanakkor győzelemmel szeretnék megkezdeni az idényt.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!