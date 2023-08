Egyébiránt csapatunknak ez volt a harmadik edzőmeccse hat nap alatt, előbb kikaptak Izraeltől, majd legyőzték Izlandot. Az utóbbi találkozón és most is szerepet kapott sorainkban Lukács Norbert, az Olajbányász bedobója. Sőt Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány négy újoncot, Csendes Pétert, Csuti Kornélt, Meszlényi Róbertet és Csátaljay Pétert is a mélyvízbe dobott. Ellenben Mócsán Bálint, Perl Zoltán és Vojvoda Dávid ezúttal nem kapott játéklehetőséget a kapitánytól.

A meccsről annyit, hogy az észtek igazolták jó hírüket, akik végig kontrolálták a játékot, és gyorsan és pontosan játszva, 14 triplát szórva magabiztosan nyertek. A mienk között Lukács Norbert 19 percet töltött a pályán, eközben hét pontot dobott, és három lepattanót szerzett. A folytatás pénteken este lesz ugyancsak az észt együttes ellen Kecskeméten.

Jövő vasárnap pedig a már a lengyelországi Gliwicében a házigazdákkal szemben rajtol csapatunk az olimpiai előselejtező-tornán, azt követően a portugálokkal, majd a bosnyákokkal találkoznak Vojvoda Dávidék.

Magyarország–Észtország 73–90 (14–26, 17–19, 21–20, 21–25)

Kecskemét, 200 néző. V: Kapitány, Frányó, Minár.

MAGYARORSZÁG: Váradi 6/6, Somogyi 8, BENKE 13/6, GOLOMÁN 12/3, Keller Á. 2. Csere: Karahodzsics 8, Lukács N. 7, Pongó Marcell 6/3, Csátaljay 7, Csendes 2, Meszlényi 2, Csuti. Szövetségi kapitány: Ivkovics Sztojan.

ÉSZTORSZÁG: KULLAMÄE 18/12, M. Jurkatamm 10/3, Raieste 6/6, KONONTSUK 12/6, Kirves 2. Csere: T. JURKATAMM 3, RIISMAA 16/6, Toom 4, Hermet 5/3, Suurorg 7/3, Böckler 4, Post 3/3. Szövetségi kapitány: Jukka Toijala