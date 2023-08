NB III., Dél-Keleti csoport

Budapest Honvéd-MFA–Szolnoki MÁV FC

Az elmúlt hétvégén az újonc Martfű értékesnek vélt döntetlent játszott a Honvéd II. otthonában. Akkor az utolsó pillanatokban mentette remire a meccset a fővárosi gárda, most pedig a Szolnokon a sor, hogy megmutassa, nem véletlenül nyert vasárnap hazai pályán a Vasas fiataljai ellen. Ehhez olyan játékra van szükség, mint amilyet az első félidőben láthatott a szépszámú nézősereg Horváth Csaba edző csapatától. Ekkor nem csak jól, de eredményesen is játszottak Iván Milánék, ezt a remek produkciót kellene még kitolni a második játékrészre is. Sérült nincs, mindenki együttese rendelkezésére áll, ez tehát nem lehet akadálya egy újabb győzelemnek.