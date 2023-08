A Jánoshida július közepén kezdte a felkészülést, hetente két edzéssel, illetve egy tesztmeccsel. Öt edzőmérkőzéséből négyet is megnyert a csapat, legyőzte a Lurkó Focimániát (2–1), a Jászberényt (4–1), a Szolnoki MÁV U17-es (2–0) és U19-es (5–3) együttesét is, és egyedül csak a Pest vármegyei Nagykátától kapott ki (4–1). Antal Gábor szerint azonban az eredmény csak másodlagos ezeken a találkozókon, elsősorban az a fontos, hogy játékosai megkapják a szükséges terhelést.

Kissé átalakult a keret, heten távoztak, és pont ugyanennyien érkeztek is a csapathoz. Tóth Benjámin, Fekete Gábor, Kobela Bence, Tóth Csaba, Szedlák Zoltán, Angyal Csaba és Lukács Renátó is elhagyta a hidaiakat. A pótlásról gondoskodtak Antal Gáborék, ugyanis Nagyistván Ádám és Veréb Dániel Tápiógyörgyéről, Sipos Márk Tiszaföldvárról, Balla Zalán Martfűről, Kozák Gábor Kisújszállásról, Szokolai Viktor Rákóczifalváról, Eszes Milán pedig a Fe­jér vármegyei Nagyvenyimről csatlakozott az együtteshez. Az edző elmondása szerint minőségben előrelépett gárdája, ám ez majd a bajnoki mérkőzéseken igazolódik be valójában.

A vármegye I. mezőnye is alakult a nyáron, így egyelőre kérdéses, melyik csapat hol végezhet majd a bajnokságban. A jászságiak az első hat hely valamelyikét tűzték ki célul, és bíznak abban, hogy ezt tudják majd tartani a szezon során.

A Jánoshida támadó szellemben szeretne fellépni a következő idényben elsősorban, játéka azonban Antal Gábor szerint függ attól is, mit engednek az ellenfelek. A bajnokság nagy részében szeretnének dominálni, illetve irányítani a mérkőzéseket, de lesznek olyan riválisok, amelyek ellen inkább a védekezésre kell koncentrálni. Ez utóbbit sikerült már tavaly rendre rakni, és inkább a támadásban kell fejlődnie az együttesnek, hiszen arra számítanak a jászságiaknál, hogy velük szemben több gárda is defenzívebben játszik majd.

A Hida augusztus 18-án, pénteken kezdi a szezont a Cserkeszőlő otthonában, Antal pedig győzelmet vár csapatától a nyitányon.

– Az első meccs mindig kiszámíthatatlan – tért ki a bajnoki rajtra a vezetőedző. – Bízunk abban, hogy jól kezdjük az idényt, és nyertesen hagyjuk majd el a pályát, hiszen a három pontért utazunk Cserkeszőlőre.