Bronzérmet szerzett kedden a jeruzsálemi U20-as Európa-bajnokságon Kocsis Anna Luca. A Szolnoki MÁV SE 18 éves tehetsége egy elképesztő izgalmakat hozó döntőben szerezte meg a harmadik helyet.

Mint korábban írtuk, Kocsis már a hétfői előfutamban is egy kiváló, 11.41 másodperces futással jelentkezett, majd az aznapi elődöntőből a negyedik legjobb idővel, 11.49-cel jutott a döntőbe, amelyben így az egyik legjobb, négyes pályát kapta.

Ahogy lenni szokott, a fináléban nagy teher nyomta a versenyzők vállát, így Kocsis – hasonlóan az elődöntőhöz – nem rajtolt jól, az első métereken az utolsó helyen haladt. Ennek ellenére nem görcsölte el a futást, és lépésről lépésre jött előre. A győzelem végül a britek két versenyzője, a végül Európa-bajnoki címet szerző Joy Eze (11.39) és Renee Regis (11.40) között dőlt el.

A harmadik helyért viszont öt atléta szinte egyszerre zúdult be a célba, szinte lehetetlen volt megállapítani, kié a bronzérem. Az eredményjelző sokáig nem jelezte, kié a harmadik hely. A magyar lány ráadásul utolsó erejét latba véve, magát nem kímélve, be is dobta magát a célban.

Óráknak tűnő idő telt el, mire a számítógép végre kiírta a nevet: Kocsis!

Bár a döntőbeli időeredmény (11.55) elmaradt legjobbjától, a lényeg megvan: a Szolnok futója harmadik helyet szerzett a korosztályos Európa-bajnokságon. Mindez egyébként azon a napon, amelyen bejelentették: Kocsis Luca tagja a magyar világbajnoki keretnek.