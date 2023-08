Egy újonc együttes esetében mindig a bennmaradás kivívása az elsődleges cél, ám most nyáron már teljesen más az elvárás a csapattal szemben – erről Siska János, a másodosztályú Ceglédi KE vezetőedzője beszélt a klub hivatalos oldalán a napokban közölt interjúban. Elmondta, a játékosok profi szemlélettel készültek a nyáron, és sok minden adott ahhoz, hogy jó eredményt érjenek el a következő idényben.

– Amiben szerettünk volna erősíteni az előző szezonhoz képest, az a centerposztunk. Itt Olasz Ádám és Csorvási Milán nagyon komoly erősítés. Irányítóposzton is erősítettünk, Dominik Herendics és Horváth Máté is komoly szintet képviselnek. A harmadik, hogy a fiatalposztunkon is legyenek meghatározó játékosok, Horváth Máté mellett Horváth Ádám, Gordán Levente és Fodor Máté is olyan játékosok, akiket bármikor be lehet vetni – sorolta a szakvezető.

Siska János tudatta azt is, régiónk előző évben nyolcadik helyen végző csapata augusztus 25-én a Jászberény ellen kezdi meg a felkészülési meccsek sorát, szeptember 1-jén fogadják a Fótot, szeptember 8-ától egy hazai tornát terveznek, amelyen rajtuk kívül a Jászberény, a Veszprém és Fót hivatalos, szeptember 15-én pedig a Vasassal mérkőznek.