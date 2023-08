A forduló előtt éllovas Budafok otthon kikapott a feltűnően jól szereplő Kozármislenytől. A legtöbb gól a sereghajtó Mosonmagyaróvár otthonában esett, ahol a BVSC vendégjátéka alkalmából 3–3-as döntetlen született. Két iksz után ezúttal simán nyert a Vasas a vendég Siófok ellen. Meglepetés történt Szegeden, ahol a Csákvár diadalmaskodott. A bajnoki címre törő ETO FC Győr simán, két gól különbséggel győzte le a Tiszakécskét, és ezzel visszavette vezető pozícióját a tabellán. A veretlenül álló Pécs nem bírt a haloványan szereplő Gyirmóttal. A szolnoki Csábi József által irányított Kazincbarcikában három egykori MÁV FC nevelésű játékos, Kotula Máté, Pekár László és Kurdics Levente, míg a vendég ajkaiak soraiban Antal Gábor jutott szóhoz. A borsodiak pedig megszerezték első hazai győzelmüket.

A forduló hétfő esti zárómeccsén két szebb napokat is látott gárda találkozott, a Honvéd a Haladást fogadta. Bő 60 percig alig történt valami érdemleges esemény a Bozsik Arénában. Miután a Honvéd megszerezte a vezetést felpörögtek az események. A Haladás cseréi jól szálltak be a meccsbe, előbb egyenlítettek, majd a győztes gólt is megszerezték egy jogos büntetőből. A kispesti csapat játékával és hozzáállásával ismét csalódást okozott lelkes szurkolótáborának.

Eredmények: Kazincbarcika–Ajka 1–0, Soroksár–Nyíregyháza 1–2, Mosonmagyaróvár–BVSC Zugló 3–3, Budafok–Kozármisleny 1–2, Vasas–Siófok 4–0, Szeged-Csanád–Csákvár 0–2, ETO FC Győr–Tiszakécske 2–0, PMFC–Gyirmót FC 0–0, Bp. Honvéd–Szombathelyi Haladás 1–2.

A bajnokság állása: 1. ETO FC Győr 15 pont, 2. Budafok 13, 3. Kozármisleny 12, 4. Nyíregyháza 12, 5. Pécsi MFC 12, 6. Szeged-Csanád 11, 7. Soroksár SC 10, 8. Kazincbarcika 9, 9. Vasas 8, 10. Bp. Honvéd 7, 11. Haladás 7, 12. Csákvár 6, 13. Tiszakécske 5, 14. Ajka 5, 15. Siófok 5, 16. BVSC 4, 17. Gyirmót 4, 18. Mosonmagyaróvár 2 pont.