Tulajdonképpen két éveként rendezik meg az Universiade-t, az utolsó verseny helyszíne Nápoly volt 2019-ben. Ezt követően a világjárvány miatt elhalasztották a játékokat. Érdekesség, hogy négy éve a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét női vízilabdázóink szerezték, míg a férfiak bronzérmet könyvelhettek el. Az akkori magyar csapatban többek között szerepet kapott, a szombaton világbajnoki címet szerző Jansik Szilárd és Zalánki Gergő is. Remélhetőleg a mostani Universiade együttesből többen szerepet kapnak majd a következő évek sikercsapataiban.

A vízilabdatorna csoportküzdelmei során öt mérkőzést tudott le válogatottunk, bemelegítésnek 27–2-re verték Szingapúrt, majd a németeket 18–13-ra, a japánokat pedig 17–6-ra győzték le. Ezt követően következett a görögök elleni csoportrangadó, amelyben végig 2-3 góllal vezettek a mieink, a hajrában azonban akárcsak a világbajnoki döntőben kiegyenlítettek a görögök, 13–13. Mivel csoportmeccset játszottak a felek nem volt ötöspárbaj, a döntetlen pedig válogatottunk elsőségét jelentette. A folytatásban minden bizonnyal a kínai legénység ellen szállnak medencébe a mienk. Erről is beszélt Horváth János szövetségi edző a vlv.hu-nak.

– Csoportelsők vagyunk! – kezdte a szakember. – Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra! Nyilván a vb-döntő árnyékában egy görög–magyarra felfokozott várakozással figyelt mindenki, mi is. Azért vagyok nagyon büszke, mert nem számolgattunk (négygólos zakó is belefért volna) hanem férfimódra, a magyar válogatotthoz méltóan beleálltunk a meccsbe. Természetesen volt itt minden, mint a búcsúban, picit szerencsénk sem volt, de a végén emelt fővel jöttünk ki a medencéből. Tulajdonképpen most kezdődik az Universiade. Valószínűleg Kínával játszunk a négy közé jutásért. Meg fogjuk adni nekik a tiszteletet, bízom abban, hogy megfelelő alázattal messzire jutunk.

A folytatásban tehát a negyeddöntőben várhatóan a vendéglátó Kína válogatottja lesz a mienk vetélytársa.