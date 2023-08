A felek csütörtökön este már egyszer összemérték erejüket a hírös városban, akkor az észt kosarasok 90–73-as győzelmet a tartalékosan, négy újonccal felálló csapatunkkal szemben. Mint tudjuk mindkét válogatott az augusztus 13-án rajtoló olimpiai előselejtezőre készül.

Magyarország–Észtország 71–85 (17–23, 18–17, 21–25, 15–20)

Kecskemét, 100 néző. Vezette: Földházi T., Tóth C., Farkas G. MAGYARORSZÁG: Váradi B., Vojvoda 5, BENKE 14/9, GOLOMÁN 13, Keller Á. 3. Csere: Karahodzsics 8, Lukács N. 7/3, Perl 9/6, Somogyi 3/3, Pongó Marcell 8/6, Csuti 1. Szövetségi kapitány: Ivkovics Sztojan ÉSZTORSZÁG: KULLAMÄE 14/6, M. Jurkatamm 5/3, Toom 5/3, KONONTSUK 16/3, KIRVES 10. Csere: T. Jurkatamm 6, RIISMAA 10/9, Treier 6/3, Hermet 4, Suurorg 4, Böckler, Kuuba 3/3, Post 2. Szövetségi kapitány: Jukka Toijala Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–8. 4. p.: 7–8. 7. p.: 16–16. 14. p.: 24–33. 17. p.: 31–36. 23. p.: 39–47. 27. p.: 42–57. 28. p.: 44–61. 35. p.: 58–75. 39. p.: 68–81. 38. p.: 68–83

A második meccsen is helyet kapott csapatunkban, az Olajbányász bedobója Lukács Norbert, aki ismét hét pontot tett a közösbe. Sőt a csütörtökön hiányzó Mócsán Bálint–Perl Zoltán–Vojvoda Dávid trió játékára is számított Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány. Az észteket nagyon nem rémisztette meg a három kosaras fellépése, mert ismét rajt-cél-győzelmet arattak. A balti kosarasok végig kontrolálták a mérkőzést, a játék szinte minden elemében jobbnak bizonyultak fáradtan játszó csapatunknál, amelyik nem csak a mezőnyből dobott gyengébben, mint vetélytársa, ráadásul tíz büntetőt elhibáztak.

Erről is beszélt Ivkovics-mester: – Edzőmeccsnek megfelelt ez is, sokszor szándékosan nem kértem időt, és sorokat cseréltünk, mint a hokiban – értékelt az nso.hu-nak. – Most sem dobtunk jól, ennél jobbak vagyunk, most a büntetők sem mentek be. Kicsit megijesztett minket az a pechsorozat, ami a sérülések kapcsán jellemezte a felkészülésünket. Voltak jó és rossz periódusaink, előbbiből kell majd több Lengyelországban.

Az észtek kapitánya, Jukka Toijala pedig ekképp nyilatkozott: – Voltak hibák a játékunkban, de az energiával, amivel a fiúk játszottak, maradéktalanul elégedett vagyok. Még a finnekkel megmérkőzünk az előselejtezőt megelőzően, de úgy érzem, készen állunk a csoportmeccsekre.

Csapatunk tehát négy tesztmeccséből hármat elveszített, amely csütörtökön indul útnak a lengyelországi Gliwicébe, ahol augusztus 13-án kezdődik az olimpiai előselejtező. Mint írtuk a mieink a tornán a hazaiakkal, a portugálokkal, majd a bosnyákokkal találkoznak. Ha a két továbbjutó hely valamelyikét megcsípik, akkor elképzelhető, hogy a következő körben újra összemérik erejüket az észt legénységgel. Mindezhez azonban óriási formajavulásra lesz szüksége csapatunknak.