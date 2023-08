– Eddig a tao- és az önkormányzati támogatás mellé mindig össze tudtuk kaparni azt a néhány millió forintot, amit most már nem lehetett. Az önkormányzattól tíz éven át mindig 6,8 millió forintot kaptunk. Most egy inflációt legalább valamelyest követő emelést kértünk, 10 millió forintot, de nem kaptuk meg. Kértem segítséget Ludvig Zsolt szakszövetségi főtitkártól is, de hiába – mondta Gulyás Ferenc. A 34 éve a szolnoki röplabdában tevékenykedő szakember emlékeztetett, Szolnokon mindig is erős volt a röplabda-utánpótlás, emiatt a felnőtt gárda is 60-70 százalékban saját nevelésűekkel állt fel, és csak néhány légiós szerződtettek. Ennek árnyoldalaként megélték azt is, hogy a legjobbakat rendre elvitték a nagycsapatok. – Néha vicceltünk is, hogy túl jó képzést csinálunk – fogalmazott Gulyás.

Az viszont nem vicc, hogy a csapat fiatal erőssége, Fenyvesi Dániel már elhagyta a Szolnokot, és Miskolcon folytatja pályafutását. Az előző idényben a korosztályos bajnokság mellett a felnőtt NB I.-ben is játszó csapat Bartal Gergely irányításával folytatja eddigi munkáját az U20-asok között. Ám hogy a helyi utánpótlásból kikerülő tehetségek számára mikor lesz legközelebb – lesz-e egyáltalán – felnőtt felvevő csapat, egyelőre a jövő homályába vész.