A Jászkisér győzött az újoncok rangadóján a Vármegye III. nyitányán

Elrajtolt a hétvégén a Vármegyei III. osztály is. A Jászsági csoportban idegenben nyert az Újszász és a Jákóhalma is, az újoncok rangadóján a Kisér diadalmaskodott, és sikerrel indította a szezont a Jászszentandrás is. A Kunsági csoportban a Berekfürdő magabiztos sikert aratott a Kétpó ellen, a Tiszapüspöki Bánhalmáról hozta el a három pontot, a Tiszaszőlős pedig hátrányból fordított a Szolnok Fanatic ellen, míg a Kengyel és a Nagyiván nem bírt egymással. A jászságiaknál a Zagyvarékas, a kunságiaknál pedig a Tiszaderzs volt a szabadnapos az első fordulóban.

Hátrányból fordított a sárga mezes Tiszaszőlős a Szolnok Fanatic ellen Fotó: Pesti József

Jászsági csoport Jászkisér–Öcsöd 3–1 (0–0) Gólszerzők: Lakatos Z. (63., 86.), Horváth K. (74.), ill. Szegény (72.). Jászszentandrás–Jászágó 4–1 (1–1) Gólszerzők: Tomik (18.), Pető (70., 76.), Kovács D. (84.), ill. Peredi Dá. (32.). Cibakháza–Újszász 2–4 (1–2) Gólszerzők: Zombor (38.), Józsa (90.), ill. Mondok (5. – tizenegyesből), Szabó B. (37. – öngól), Nagy S. (55.), Sipos Zs. (64.). Kőtelek–Jászjákóhalma 0–4 (0–0) Gólszerzők: Molnár L. (62., 89.), Tóth F. (75.), Fejes (80.). Kunsági csoport Bánhalma–Tiszapüspöki 0–2 (0–1) Gólszerzők: Vékás (9.), Kutus (66.). Kiállítva: Suki (45. – Tiszapüspöki). Berekfürdő–Kétpó 6–0 (4–0) Gólszerzők: Szajkó (11., 41.), Takács (19.), Bánhegyi T. (38.), Bukovszki (47.), Terjék (61.). Tiszaszőlős–Szolnok Fanatic 2–1 (0–0) Gólszerzők: Muliter L. (76.), Báder (89.), ill. Dobler L. (67. – tizenegyesből). Kengyel–Nagyiván 2–2 (2–1) Gólszerzők: Varga D. (12.), Mészáros R. (18.), ill. Fehér F. (31., 85. – a másodikat tizenegyesből).

