Idén is csatlakozik a Nemzetközi Vívó Szövetség flashmob-akciójához a törökszentmiklósi Zanshin Shotokan Karate Egyesület Párbajtőr Szakosztálya. A Vívás Világnapja alkalmából tartott hangulatos eseményre szeptember 9-én, szombaton 10.30-kor, a Kossuth téren kerül sor. A nemzetközi szövetség idei jelmondata „Fencing is for everyone” – azaz a vívás mindenkié! A Vívás Világnapját közel egy évtizede szeptember második szombatján rendezik, a sportágat ötperces szabad vívással, flashmob-akciókkal népszerűsítik.