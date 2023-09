Rákóczifalva–Szajol 0–1 (0–1)

Rákóczifalva, 100 néző. Vezette: Kóródi Ferenc.

Rákóczifalva: Kovács V. – SZAKALI, Kecskés, Major, Trecskó, Lipták, Varga K. TELKES-TÓTH, Mihályi (Szokolai J., a szünetben), Győr, KÓMÁR. Edző: Ruskó Zsolt.

Szajol: HARIS – BENEDEK N., VINCZE P., KISS ZS., NÉMETH T. (Sárkány, 90+5.), CSERNUS, Donkó (Csúri, 67.) Kacskó, Balázs G. (Kávási, 90+3.), FÜLÖP, Harcsa. Edző: Balogh Pál.

Gólszerző: Németh T. (26.).

Kiállítva: Lipták B. (58.), ill. Kacskó (74.).

Nem alakult ki jó játék a mérkőzésen, inkább a küzdelem volt jellemző, ahol a vendégek az első félidőben lőtt góllal döntötték el a három pont sorsát.

Ruskó Zsolt: – A második félidei „játékunkkal” rászolgáltunk volna az egy pontra.

Balogh Pál: – Küzdelmes mérkőzésen szereztük meg a három pontot. Büszke vagyok a csapatra, mert nagyon harcosan és szenvedélyesen futballozott, rúghattunk volna több gólt is, de most ez az egy eredményes találat is elég volt a három pont begyűjtéséhez.

Tudósított: Ruskó Zsolt

Tiszagyenda–Tószeg 6–1 (3–1)

Tiszagyenda, 100 néző. Vezette: Nagy Zoltán.

Tiszagyenda: Tasi – Hevesi Tóth (Katona, a szünetben), BOROS B., RÉZSÓ G. (Turó S., 79.), Márton I. (Turó P., 90.), Cseh B., Ballók J., Sipos D., RÉZSÓ ZS., BALLÓK B., CSÍK H. (Tyukodi D 79.). Edző: Boros Tibor.

Tószeg: Aszódi (Szabó B., a szünetben) – Strempel, Veréb, Szőke J. (Ocskó, 73.), Aranyos, Tóth Z. (Tóth Á., 77.), Balogh D., Kiss B., Majercsik (Urbán-Szabó, a szünetben), Dobos (Kovács T., a szünetben), Boldizsár. Edző: Kiss Balázs.

Gólszerzők: Ballók B. (29. – tizenegyesből), Rézsó G. (34., 45., 49., 53.), Turó S. (90.), ill., Aranyos (17.).

A játék képe alapján ilyen arányban is megérdemelten nyert a hazai csapat.

Boros Tibor: – Meccsről meccsre javult a játékunk, a mai napon pedig Rézsó Gábor minden lehetőségét gólra váltotta.

Kiss Balázs: – Szégyen…

Tudósított: Tasi Krisztina

Jászberény–Cserkeszőlő 5–0 (1–0)

Jászberény 150 néző. Vezette: Bán János.

Jászberény: Ecsegi – Gerevics (Szentmiklósi, a szünetben), Petrányi (Bori, 82.), Szaka (Muhari, 75.), Fajkó (Gattyán, 75.), Palcsó, Káposztás, SALI, PIKÓ, Nagy F. (Majoros, 82.), Varga L. Edző: Besenyi Gábor.

Cserkeszőlő: Bencze – Ferge, Papp G. (Panyik, 75.), Benke A., Farkas, Benke P., Szentesi, Varga A., Pereczes (Kardos, 72.), Határ (Hervay, 63.), Kupecz. Edző:Papp Zsolt.

Gólszerzők: Varga L. (7.), Sali (59.), Káposztás (63.), Muhari (80.), Gattyán (86.).

Igazi futballidőben, végig dominálva a mérkőzést, ilyen arányban is teljesen megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat.

Besenyi Gábor: – Az egész heti betegséghullám meglátszott a játékunkon, de így sem forgott veszélyben a győzelmünk.

Papp Zsolt: – Kettő nullnál teljesen feladtuk fejben és kivégeztek bennünket a berényi fiatalok. További sok sikert a Jászberénynek!

Tudósított: Besenyi Gábor

Törökszentmiklós–Kunszentmárton 4–1 (2–1)

Törökszentmiklós, 80 néző. Vezette: Dobó Sándor.

Törökszentmiklós: Kiss Z – Mózer, Bába (Héder A., 59.), Kóródi (Puporka, 67.), LUCZA, Ladányi (Poczai, 64.), Bojok (Héder R., 46,), NAGY G., ÁGOSTON, VONA (Farkas I., 78.), GUSZTAFIK. Edző: Gergely Mátyás.

Kunszentmárton: Tóth L. – Moleri (Zsoldos, 45.), Varga I. (Magó, 58.), Légrádi, Gödő, Sütő, Molnár Zs., Polák (Határ A., 37.), Kiri, Csébi, Szabados (Babák, 88.). Edző: Sechna Gábor.

Gólszerzők: Ágoston (38.), Vona (46.), Gusztafik (49. – tizenegyesből) Poczai (70.), ill., Polák (20.).

A hazai csapat közepes teljesítménnyel is megérdemelt győzelmet aratott.

Gergely Mátyás: – Sajnos a mérkőzésnek nem volt jó ritmusa, de így is magabiztosan nyertünk.

Tudósított: Papp Sándor