Dél-Keleti csoport

10. Martfűi LSE

Az újonc a tizedik helyen várja a kéthetes szünet utáni folytatást a bajnokságban. Ez mindenképpen pozitív, annak tekintetében pedig különösen, hogy három mérkőzés után leköszönt a teljes szakmai stáb Martfűn, és azóta sincs hivatalosan kinevezett irányítója a csapatnak. Az utóbbi négy meccset gyakorlatilag játékosok vezényelték le, kettőt közülük – ami addig nem fordult elő – ráadásul sikerrel. A BKV Előre ellen idegenben, az ESMTK gárdájával szemben pedig hazai környezetben arattak bravúrosnak számító győzelmeket, amiket egyértelműen az akarat és a szív diadalának tulajdonítanak a klubnál. Az első mérkőzésen elszenvedett vereséget még a tapasztalatlanság számlájára írták a Tisza partján, de már látszik, hogy a csapat – a legutóbbi súlyos békéscsabai vereség ellenére otthonosabban mozog a ligában.

13. Szolnoki MÁV FC

Mondhatnánk, hogy a Szolnoki MÁV együttese az előző szezont még rosszabbul kezdte, majd tavasszal óriásit javulva simán megmenekült a kiesés elől, ám ez sovány vigasznak tűnne a helyzet jelenlegi értékelésekor. Az eddig megszerzett hat pont valóban hasonló képet mutat, ám az, hogy a mostani csapat a mérkőzései többségén dominál ellenfeleivel szemben, már különbséget mutat a tavalyihoz képest. Horváth Csaba együttese előrefelé védekezve igyekszik nyomást gyakorolni a vetélytársakra, ám helyzeteit kis százalékban értékesíti csak, míg hátul az egyéni hibák miatt jóval “gólképesebb” az együttes. A szerencse sem pártol melléjük az utóbbi időben, mindezek együtt eredményezik a sikertelenségét, amit a koncentrációs képesség edzésével igyekeznek javítani.

Észak-Keleti csoport

12. Karcagi SE

A bajnokság kezdetén az alapos vérátömlesztésen átesett Karcagot dobogóra is esélyes csapatként tartották nyilván, ami cseppet sem volt túlzás, hiszen erősnek tűnt az állománya. Ma sincs ez másképp, noha jelenlegi helyezése nem ezt mutatja. Annak érdekében, hogy ez mégsem csak egy újabb megvalósulatlan álom legyen, a klub vezetése közös megegyezéssel hat forduló után szerződését bontott a tavaszi szezon végén érkezett Csillag Lászlóval, a helyére pedig Varga Attilát nevezte ki, aki korábban többek között dolgozott Kazincbarcikán és Siófokon is. Azt, hogy jó döntést hoztak-e, majd csak a jövő dönti el, mindenesetre a cél továbbra is az élmezőny, amelynek eléréséhez újabb – sérülésből felépülő, valamint rég várt játékengedélyhez jutó – játékosok csatlakozása várható a nyolcadik fordulóban.

15. Tiszafüredi VSE

A nyári felkészülés alatt alaposan megfiatalított együttes nagy várakozással vágott neki a szezonnak, ám továbbra is a biztos bennmaradás reményében. Az első fordulóban elért hazai döntetlen, majd a Karcag elleni hatvan percnyi jó játék azt a látszatot keltette, hogy jól sikerültek az igazolások. De következett egy hazai baki, majd a Hatvanból elcsípett egy pont után már csak vereségek érték a csapatot, igy az utolsó előtti helyről várják a jövő hétvégi folytatást. Kicsit hasonló a helyzet, mint Szolnokon, nehezen megy a góllövés a fiúknak és bár egy vargabetű leírása után Karcagról hozzájuk került Kalmár Ferenc, a legutóbbi fordulóig ő is adós maradt a találatokkal. A Kisvárda II. ellen végül megtalálta a góllövő cipőjét, ám ekkor meg a védelem hibázott nagyokat, az ellenfél pedig emberhátrányban is fordítani tudott. A folytatás megmutathatja, hogy – Dorcsák Zoltán megfogalmazása szerint – valóban átok ül a csapaton, vagy más a baj.