– Szolnoki kötődésű labdarúgóként végigjárta a helyi utánpótlás-csapatok szamárlétráját, azután eltűnt a szemek elől. Hová?

– Gödöllőre, az Agrártudományi Egyetemre kerültem, ott mérnökként végeztem, a futballtól kicsit távolabb kerültem. De már akkor is azon törtem a fejem, hogyan tudnám a növénytermesztést a focival ötvözni. Mi sem volt természetesebb, hogy az iskola befejezése után a Szolnoki MÁV FC-nél hasznosítsam az agrármérnöki tudásomat, pályafenntartóként. Itt szembesültem először azzal, hogy az elmélet nem mindig egyezik a gyakorlattal. A költségvetés, a vezetői igények, a csapat játéka mind-mind befolyásolhatják a történéseket. Öt évvel ezelőtt néhány hónapot dolgoztam itt, büszke vagyok rá, a szolnoki munka önbizalmat adott a folytatáshoz. Arról nem is beszélve, hogy egyik kollégámtól, Fazekas Pétertől sok mindent elleshettem. Az Újpest FC azonban egy nagyon komoly projekttel invitált, pályafenntartás-vezetői állást kínáltak, így nyolc hónapi ittlét után elköszöntem Szolnoktól. Somogyi Szabolcs. Pályafenntartó.

– A fővárosi klubnál milyen feladatot bíztak önre?

– A felújított stadion ugyan megvolt már akkor, de egy teljes pályafelújítás tevékeny részese lehettem, amely egy úgynevezett hibrid rendszer telepítésével valósult meg. Az edzőközpont élőfüves pályáiért is én voltam a felelős. Pályafenntartó.

– Nagyon fiatalon, szinte tapasztalat nélkül komoly munkát bíztak önre...

– Szerencsém volt, hogy az ország egyetlen fű karbantartáshoz igazán értő professzora, dr. Szemán László a gödöllői egyetemen tanított, rengeteget tanulhattam tőle, ez nagyban segítette az előmenetelem, szakdolgozatomat is ebben a témában írtam. Pályafenntartó.

– Újpesten nyilván sokat hasznosított ebből, aztán egyszer csak Dániában találta magát…

– A fővárosi klubnál jó helyen voltam ugyan, de már régóta vonzott a skandináv kultúra. Ezért tavaly év elején Koppenhágába repültem, ahol gondoltam egyet, és szó szerint bekopogtattam a leghíresebb dán futball klub, az FC Köbenhavn kapuján, ahol épp munkatársat kerestek egy megüresedett állásra. Ezt én nem tudtam, angolul viszont jól beszéltem, így engem is meghallgattak. Az állásinterjú második körében már bemutathattam az újpesti referenciámat is, ami megtetszhetett nekik, és felvettek. Egy jó közösségbe kerültem, ráadásul csapatunk hosszú idő után ismét bekerült a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Büszkeséggel tölt el, hogy ellenfeleink közül a Manchester City, a Dortmund és a Sevilla sem tudott győzni az otthonunkban. Most ismét a legjobbak között vagyunk, ráadásul kedvenc együttesemet, a Manchester Unitedet is a riválisok között tudhatjuk. Somogyi Szabolcs.

– Akkor bizonyára egy angliai lehetőségre nem mondana nemet.

– A Premier League a csúcs, valószínűleg ott meg lehetne még tanulni azt, amit itt nem tudunk. De ez most nem aktuális, hiszen jól érzem magam Dániában, az ország túlszárnyalja minden elképzeléseimet, ráadásul nemrégiben a pályafenntartók vezetőjévé is kineveztek. A Parken stadion a dán nemzeti együttes otthonául is szolgál, így a hatalmas elvárás még nagyobb felelősséget ró rám és munkatársaimra. Sohasem vagyok igazán elégedett, de úgy érzem, hogy most előrébb tartunk, mint tavaly, bár van még javítanivaló. Nagyon motivál, hogy ezt a komplexumot arra a nívója emeljük, amit megérdemel. A fejlődés további záloga az is, hogy a klub egyéb területein dolgozó kollégáim nem megkérdőjelezni, hanem megérteni próbálják a munkánkat, ezzel is segítve bennünket. Somogyi Szabolcs.