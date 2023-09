NB III., Dél-Keleti csoport

Vasárnap, 16.00

Martfűi LSE–ESMTK

Az igazi meglepetést a Martfű szolgáltatta szerdán, de csak azok számára akik nem látták az összecsapást. Okos játékkal már húsz perc után 2-0-ra vezettek és helyenként a játékot irányítva, máskor csúszva-mászva megőrizték előnyüket a találkozó végéig a BKV Előre otthonában. Erre a mentalitásra lesz szükség a rendkívül gólerős, legutóbbi két meccsén kilenc gólt is jegyző ESMTK ellen vasárnap hazai pályán. A megnövekedett önbizalomtól az étvágy is megnőhetett az újoncnál, ám a fővárosi együttes is egy komoly ellenállásra készül fel. Az új edző személye már ismert Martfűn, szerződése lejártáig nem hozzák azonban azt nyilvánosságra.