Szolnok Fanatic–Lurkó Focimánia 2–2 (2–0)

Szolnok, 60 néző.

Vezette: Sütő Zsolt (Rajcsányi S., Borók J.)

Szolnok Fanatic: Laki – Radics, Gál P., Rimóczi (Sipos Sz., 90.), Dobler Sz., Kovács K., Csontos (Nagy G., 78.), Porpáczi (Rideg, 82.), Csajbók (Dobler L., 52.), Tálas (Ács, 61.), Molnár S. Edző: Szabó Zoltán.

Lurkó Focimánia: Sándor B. – Soltész-Nagy (Balázs B., a szünetben), Török T., Bodnár Sz., Alföldi, Vörös (Huri, 64.), Balogh S. (Pintér R., a szünetben) (Nagy R., 69.), Nagy A., Tóth J., Kiss B., Bali. Edző: Balázs Béla.

Gólszerzők: Dobler Sz. (21.), Kovács K. (35.), ill. Bodnár Sz. (47., 75.).

A Vármegyei Kupa első fordulójában a szövetség területi alapon sorsolta ki a párosításokat, ennek köszönhetően (is) jött létre a szolnoki derbi, melyen a Szolnok Fanatic és a Lurkó Focimánia csapott össze. Korábban a két együttes még sosem találkozott egymással tétmeccsen, ennek ellenére már jól ismerték egymást a felek, hiszen mindketten a Vegyiművek-pályán edzenek, sokszor közös gyakorlásokat is tartanak.

Ez igazi presztízshangulatot teremtett a pályán, mindkét csapat komolyan vette a találkozót, és habár talán a Lurkónál volt többet a labda, a Fanatic volt a lelkesebb, és dolgozott ki nagyobb helyzeteket.

Amelyből az egyiket viszonylag korán gólra is váltotta: a narancs mezes „vendégek” a saját térfelükön adták el a labdát, melyre Szabó Zoltán együttese lecsapott, Dobler Szabolcs távoli lövésébe pedig csak beleérni tudott Sándor Bence, és meglepetésre ugyan, de megérdemelten a Fanatic szerezte meg a vezetést, 1–0.

Ezt követően gondolhattuk volna, hogy a Focimánia kezd el dominálni, de nem így lett. Nem sokkal később a vezető találat után ismét a hazaiak veszélyeztettek, Porpáczi Márk kísérlete azonban nem sokkal, de elkerülte a kaput.

Majd jött az újabb meglepetés, Radics Gergő szabadrúgása a hosszú oldalon Kovács Kevint találta meg, aki higgadtan a hálóba gurította a labdát, és ezzel megduplázta csapata előnyét, 2–0.

Még a szünet előtt adódott esélye a Lurkónak a szépítésre, Gál Péter szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A labda mögé Nagy András állt, lövését azonban Laki Máté hárította, így kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre a Fanatic.

A fordulás után megmutatták Balázs Béláék, hogy nem adják olyan könnyen a bőrüket: a 47. percben Bodnár Szabolcs egy beadást követően talált be a hálóba, és visszahozta csapatát a meccsbe, 2–1.

Ezt követően sem remegett meg a hazaiak lába, zárt védekezésüket nem igazán tudta feltörni ellenfele, így javarészt a mezőnyben folyt a játék a második felvonásban.

A támadást a vezetés ellenére sem adta fel a Fanatic, Gál beadására Rimóczi Csaba érkezett, próbálkozását azonban Sándor Bence fogta.

Negyedórával a lefújás előtt vált végképp izgalmassá a mérkőzés: Huri Zsolt szögletére Bodnár érkezett, és fejelt a kapuba, 2–2. Ez azonban még mindig nem volt elég a Lurkónak a továbbjutáshoz...

Szinte teljesen feladta a védekezést a Focimánia, és minden erejével a támadásra koncentrált. A 85. percben ismét Bodnár veszélyeztetett, lövése viszont elkerülte a kaput.

Meccslabdája viszont így is a hazaiaknak volt, egy kontrát követően négy hazai játékos vezethette Sándor Bencére a labdát, az akció végén Dobler László azonban a kapusba lőtt, így maradt a 2–2-es döntetlen.

Ez pedig azt jelenti, hogy a megyei harmadosztályú Szolnok Fanatic a forduló legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy kiejtette a Vármegye I.-es Lurkó Focimánia csapatát, ugyanis a Vármegyei Kupa szabálya szerint döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú együttes jut tovább a következő körbe.

A mérkőzés képe alapján is megérdemelt Szabó Zoltánék sikere, több nagyobb helyzetet dolgoztak ki, illetve sokkal lelkesebben futballoztak a mérkőzésen ellenfelüknél, melynek meg is lett az eredménye.

Szabó Zoltán: – Egészen biztosan meglepetést okoztunk. Azt gondolom, hogy megérdemelten jutottunk tovább ezzel a döntetlennel. Nemcsak a ziccerek, hanem a játék képe alapján is két egyenrangú ellenfél küzdött, még akkor is, ha osztálykülönbség van a két csapat közt. Ez nem azt jelenti, hogy mi megállnánk a helyünket a Vármegye I.-ben ebben a pillanatban, de ezen a meccsen ez így jött ki. Szeretnék az összes játékosomnak gratulálni. Elsősorban nem a továbbjutáshoz, bár az is egy szép dolog, hanem ahhoz a mentalitáshoz, ahogy a pályán egymásért küzdöttek, ezt a győzni akarást kell átmentenünk a bajnokságra is.

Balázs Béla: – Csak egy osztálybeli különbség látszott a két csapat között, az viszont a Szolnok Fanatic javára. Szégyellhetjük magunkat.