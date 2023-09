Irigykedik az atlétika a vizes sportokra?

A köszöntés kötetlen beszélgetéssel végződött, amelyen az egyes sportágak szereplői egymással is eszmét cseréltek. Hadvina Gergely elárulta, sokszor merít edzéselméleti ötleteket az atlétikából, sok dolgot tudott már átvenni onnan. Elmondta azt is, felesége, az olimpiai bajnok Hadvina Dóra maga is nagy rajongója az atlétikának. A németországi világbajnokságon is a budapesti világbajnokság közvetítéseit nézték. Ecseki Tibor atlétikai szakosztályvezető arról szólt, nekik mintha nehezebben jönnének az eredmények, bár talán most megindulnak felfelé. A magyar vizessportok eredményeit mindenesetre sokszor irigykedve" nézik.„