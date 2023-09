Szombat, 15.30

Tiszaföldvár–Mezőtúr

A szezont megelőzően ha két csapatot ki kellett volna emelni a Vármegye I. mezőnyéből, minden bizonnyal a legtöbben ezt a két együttest említették volna, mint bajnokesélyes.

Ez annak is köszönhető, hogy a Tiszaföldvár már tavaly is a Martfűvel együtt kimagaslott a mezőnyből, a csapat pedig nem gyengült a nyári időszak alatt. Ugyan kicserélődött a játékoskeret, de a tiszazugiak idén is a bajnokaspiránsként várták az idényt.

A Mezőtúrt az előző szezonban még nem lehetett bajnokesélyesként számon tartani, azonban a holtidényben jól igazoltak a tiszántúliak, riválisoktól szerződtettek meghatározó játékosokat. Idén tehát nagyon erős gárda jött össze a mezőtúriaknál, amely képes lehet versenybe szállni az aranyéremért.

Ezek a feltevések valamelyest beigazolódtak a bajnokság elején, ugyanis mindkét együttes öt fordulót követően hibátlan teljesítménnyel áll a tabella elején. Velük egyedül a Törökszentmiklós tudta tartani a lépést, amely szintén százszázalékos egyelőre.

A Tiszaföldvárnak volt eddig nehezebb sorsolása, először a Tószeggel játszott egy gólzáporos, 5–4-es mérkőzést, ezt követően pedig gólt sem kapott a TiSE. Előbb a Tiszagyendát győzte le 4–0-ra, majd a Rákóczifalva ellen aratott 2–0-s sikert. Az utolsó két meccsükön tizenöt alkalommal zörgették meg ellenfeleik hálóját a földváriak, ugyanis a Jánoshidának nyolcszor, a Kisújszállásnak pedig hétszer köszöntek be, összesen szerzett huszonhat találatuk pedig a legtöbb a mezőnyben.

A Mezőtúr az első fordulós, jászberényi vendégjátéka után csak a tabella alsó felében álló csapatokkal találkozott, azonban egyik gárda sem jelentett akadályt Erdősi Gyula tanítványai számára. A Berény ellen 1–0-ra, a Kunszentmártonnal szemben 5–0-ra nyertek, majd a Cserkeszőlőt 3–1-el múlták felül, de győztek a Kunhegyes (5–1) és a Kenderes (6–0) otthonában is. Mindössze két találatot kapott az együttes az öt meccsen, amely a legkevesebb a mezőnyben. Ráadásul a tiszántúliak eddig minden mérkőzésüket idegenben játszották a mezőtúri sportkomplexum felújítása miatt, és csak a hatodik fordulót követően szerepelnek majd hazai pályán.

A találkozót jobb helyzetből várhatja a Tiszaföldvár, ugyanis kevesebb a hiányzója. A hétvégén csupán két játékosára nem számíthat Sonkoly Lajos, Budaházi Zoltán munkahelyi elfoglaltság, Szántó Mihály pedig eltiltás miatt hagyja ki az összecsapást.

A túloldalon viszont több, meghatározó játékos sem léphet pályára. Török Imrére és Pádár Nándorra hosszabb ideig nem számíthat Erdősi Gyula, illetve Pesti Zoltán betegség miatt hiányzik már két hete. A rangadón ráadásul Bontovics Imre és Kántor Lajos sem lesz bevethető.

A vendégeknél a védelmet az eddigi találkozókon során nem igazán tették próbára, ezt tükrözi a mindössze két bekapott gól is. Egyedüli kivétel talán a Jászberény elleni összecsapás, melyet ettől függetlenül is nullára lehozott az együttes. Azóta viszont Török Imre és Pádár Nándor személyében két meghatározó játékos is kiesett a védelemből, előbbi a kapuból, utóbbi pedig a belsőhátvéd pozícióból. Ebből a szempontból érdekes lesz majd látni, miként tud helytállni a mezőtúriak hátsóalakzata a földváriak rendkívül erős támadószekciója ellen.

Mindenesetre várhatóan egy színvonalas, jó iramú mérkőzésre számíthatunk, melyen két minőségi csapat találkozik, és bízhatunk benne, hogy gólokból sem lesz hiány.

Mesterszemmel

Sonkoly Lajos, a Tiszaföldvár vezetőedzője: – Várjuk már a mérkőzést. Hétről-hétre előrébb lép a csapat, kezdünk összecsiszolódni, hiszen nyáron szinte teljesen átalakult a játékosállományunk. Hétvégén minden eddiginél nagyobb feladat vár ránk, természetesen győzni szeretnénk, hiszen nagyon értékes három pontot zsebelhetünk be. A heti munkát maradéktalanul elvégezte az együttes, majdnem teljes létszámban edzettünk minden alkalommal. A játékosok is érzik a meccs fontosságát, a hozzáállásukkal biztosan nem lesz probléma. Jó iramú mérkőzésre számítok, fizikálisan kiváló állapotban van mindkét együttes, apró nüanszokon múlhat majd a találkozó kimenetele. Bízom benne, hogy egy közönségszórakoztató összecsapást láthatnak majd a szurkolók, melynek végén győztesen hagyhatjuk majd el a pályát.

Erdősi Gyula, a Mezőtúr vezetőedzője: – Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, sajnos azonban a második meccsen Pádár Nándor és Török Imre is hosszabb időre megsérült, ráadásul Pesti Zoltán is hetekre is kidőlt. Ennek ellenére jól menetelünk, eddig hibátlanok vagyunk a bajnokságban. Minden meccset szeretnénk megnyerni, így ez sem kivétel, és a három pontért utazunk Tiszaföldvárra. Tiszteljük ellenfelünket, ismerjük az erősségeiket, de nem feltett kézzel megyünk ki a pályára. Jól dolgoztunk a héten, a játékosok hozzáállása is megfelelő, kíváncsian várjuk, mire lesz elég az elvégzett munka. Ki-ki meccsre számítok, mindkét csapat támadófocit játszik, ezért kompaktnak kell lennünk elöl és hátul is.

További párosítások

Szombat: Tiszagyenda–Törökszentmiklós, Szajol–Jánoshida, Kenderes–Lurkó Focimánia, Kunhegyes–Jászberény, Cserkeszőlő–Kunszentmárton, 15.30. Vasárnap: Tószeg–Rákóczifalva, Jászfényszaru–Kisújszállás, 15.30.