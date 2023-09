Labdarúgás/ Galériával 1 órája

Csúcsrangadó, horrorbaleset és kilencgólos győzelem – eseménydús hétvégét zártak a csapatok a vármegyei élvonalban

Több érdekes párharcot is hozott a vármegye I. hatodik fordulója. A csúcsrangadón a Mezőtúr győzött a Földvár ellen, döntetlennel ért véget a tiszazugi derbi. A Jászberény tíz gólt lőtt a Kunhegyesnek, a Jánoshida idegenben nyert a Szajol ellen, először diadalmaskodott a Tószeg. A Jászfényszaru és a Kisújszállás találkozóján nagyjából fél órát állt a meccs, két játékost is kórházba szállítottak. A Miklós újabb sikerével továbbra is hibátlan, és a tiszán­túliakkal együtt vezeti a tabellát.

A fehér mezes Mezőtúr hátrányból fordított a Tiszaföldvár ellen, és ezzel megnyerte a forduló rangadóját Fotó: Mészáros János

Tiszagyenda–Törökszentmiklós 2–3 (1–0) Tiszagyenda, 120 néző. Vezette: Medve Dóra. Tiszagyenda: Tasi – HEVESI TÓTH, BOROS, Rézsó G., Márton I., Cseh B., BALLÓK J., Sipos, RÉZSÓ ZS., BALLÓK B., Csík. Edző: Boros Tibor. Törökszentmiklós: Kiss Z. – Bába, Héder, KÓRÓDI, Lu­cza (FARKAS I., 62.), Ágoston K. (Poczai, 62.), Héder (Mózer, 58.), Nagy G., Puporka (Bojtok, 85.), Vona (Ladányi, 62.), GUSZTAFIK. Edző: Gergely Mátyás. Gólszerzők: Ballók B. (8.), Hevesi Tóth (74.), ill. Ladányi (68.), Farkas I. (72., 79.). A tabellán elfoglalt helyezések nem mutatkoztak meg a pályán. Boros Tibor: – Jó iramú mérkőzésen úgy érzem, hogy az egy pontra rászolgáltunk volna. Gergely Mátyás: – Minőségileg gyenge játékot produkáltunk a lelkesen és jól játszó hazai csapat ellen, a három pontnak viszont örülünk. Tudósított: Tasi Krisztina Szajol–Jánoshida 0–1 (0–1) Szajol, 100 néző. Vezette: Sütő Zsolt. Szajol: Haris – Benedek N., VINCZE, Csúri (PELLES, a szünetben), Csajbók (Sárkány, 66.), Kiss Zs., Németh T., CSERNUS, Donkó, Balázs G. (Kávási, 90+2.) Harcsa. Edző: Balogh Pál. Jánoshida: Nagyistván – Nagy K., Hegedűs, Sipos, Kozák, Balla, Szokolai, Verés, Rimóczi (Thallmayer, 86.), Zombori, Bezzeg. Edző: Antal Gábor. Gólszerző: Zombori (33.). Tipikusan olyan mérkőzés volt, ahol a hazaiak, ha reggelig játszanak, akkor sem rúgnak gólt. Balogh Pál: – Hiába volt végig mezőnyfölényünk, kevés helyzetet tudtunk kidolgozni. A vendégek egy védelmi megingásnak köszönhetően elvitték a három pontot. Antal Gábor: – A nagy fölényben játszó hazai csapat ellen szervezett védekezésünknek köszönhetjük a győzelmet. Tudósított: Donkó Krisztián Tiszaföldvár–Mezőtúr 1–3 (1–0) Tiszaföldvár, 120 néző. Vezette: Kóródi Ferenc. Tiszaföldvár: Jakab K. – Pápai (Háda, 62.), Sipaki, Borgulya, Lukács, Bódai, Oláh Á., Csikós, Antman, Fehér Zs. (Bozsó, a szünetben), Szőke Á. (Lukovszky, 76.). Edző: Sonkoly Lajos. Mezőtúr: TŐKE – Keő, Szemes, VADÁSZ, Váradi, Susa (Ujlakány, 68.), NAGY CS. (Gyarmati, 88.), Patkós, (Pesti Z., 57.), RENTLER, Kemenczés, PENTI. Edző: Erdősi Gyula. Gólszerzők: Bódai (4.)., ill. Penti (27.), Pesti (74.), Borgulya (83. – öngól). Kiállítva: Lukács (90+1.). Hiába szerezte meg az előnyt a hazai csapat, sajnos a kihagyott ziccerek megbosszulták önmagukat, a vendégek pedig könyörtelenül büntették meg ezeket a hibákat. Sonkoly Lajos: – A látottak alapján akár fordított arányú eredmény is születhetett volna, ha kicsivel koncentráltabb a játékunk. Erdősi Gyula: – Ami munkát letettünk a felkészülés alatt, az most meg is látszott a csapat játékán, hiszen a harmadik percben hátrányba kerültünk, és innen felállva egy nagyszerű győzelmet arattunk Tiszaföldváron, amit az egész csapat szeretne felajánlani a MAFC szurkolótáborának, mert ezt együtt, közösen értük el. Tudósított: Pápai Mihály

Tiszaföldvár–Mezőtúr 1–3 (1–0) Fotók: Mészáros János

Kenderes–Lurkó Focimánia 1–1 (1–0) Kenderes, 50 néző. Vezette: Kiss Attila. Kenderes: Nagy I.. – Dáné Sz., Ferenczi, Sipos B., Balogh T., Fegyverneki, Fekete Gy., Lisznyai, Sóskuti, Lólé F., Baktai. Edző: Gulyás Gyula. Lurkó Focimánia: Sándor B. – Vörös (Soltész-Nagy, 70.), PINTÉR R., Göblyös, Alföldi (Török, 72.), Bali, Balázs B. NAGY A., TÓTH J., KISS B., Szász L. Edző: Balázs Béla. Gólszerzők: Baktai (22.), ill. Göblyös (55. – tizenegyesből). Kiállítva: Lólé (63.). Két azonos képességű csapat összecsapásán a hazaiak megszerezték a vezetést, de a második félidőben egy véleményes tizenegyessel a vendégek döntetlenre hozták a mérkőzést. Gulyás Gyula: – Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a győzelmet megszerezni, pedig emberhátrányban is mindent megtettünk ennek érdekében, de egy kétes tizenegyesgóllal elvittek egy pontot a vendégek. Balázs Béla: – Fegyelmezetten, jól játszottunk, csak a befejezések nem voltak az igaziak, és mivel az emberelőnyünket sem tudtuk kihasználni, van egy kis hiányérzetem. Tudósított: Ficzere Géza Kunhegyes–Jászberény 1–10 (0–4) Kunhegyes, 70 néző. Vezette: Borók Dániel. Kunhegyes: Andusek – Fábián, Tyukodi R., Tyukodi A., Sztojka, Szabó D., Kis A. (Szentesi, 59.), Kocsis T., Csörögi, Balajti, Burai. Edző: Rózsa István. Jászberény: Ecsegi (Tüdős, 59.) – Gattyán (SZAKA, 59.), Petrányi (MAJOROS, 59.), FAJKÓ, Palcsó, KÁPOSZTÁS (Gerevics, 59.), SALI, PIKÓ, Nagy F., Magyar (Bori, 60.), VARGA L. Edző: Besenyi Gábor. Gólszerzők: Kocsis T. (51.), ill. Varga L. (16., 66., 75.), Sali (21., 53.), Pikó (27.), Káposztás (29.), Fajkó (48.), Szaka (68.), Majoros (71.). Kiállítva: Szabó D. (29.). A héten a hazai csapat táján változások történtek, edzőváltás volt, átmenetileg Rózsa István vette át a csapat irányítását. A Kunhegyesnek eddig sem volt egyszerű. A mérkőzésen a Jászberény az első perctől kezdve ellenfele fölé nőtt, és magabiztos győzelmet aratott. Rózsa István: – Kapus nélkül nehéz ezt a játékot játszani, az elkövetkezendő időkben rendeznünk kell sorainkat, hogy változásokat érjünk el. A két csapat között látszólagos osztálykülönbség volt, és a kiállítás is nagyban hozzájárult a nagyarányú vereségünkhöz. Besenyi Gábor: – Az első perctől koncentráltan futballozva ilyen arányban is megérdemelt győzelmet arattunk, remekül teljesített az egész csapat. Sok sikert kívánok a Kunhegyesnek! Tudósított: Rózsa István Cserkeszőlő–Kunszentmárton 1–1 (0–1) Cserkeszőlő, 100 néző. Vezette: Szénási Gábor. Cserkeszőlő: Pálinkás – Ferge, Papp G. (KUPECZ, 49.), Benke A., Farkas M. (Medgyessy, 80.), GÁL I., Bikki (Kardos G., 90.), BENKE P., Szentesi, Varga A., Pereczes. Edző: Papp Zsolt. Kunszentmárton: Tóth L. – Moleri (Kardos Á., 70.), Légrádi, Varga I., Gödő, Sütő, Polák, Molnár Zs., Csébi, Kiri, Szabados. Edző: Sechna Gábor. Gólszerzők: Kupecz (82. – tizenegyesből), ill. Kiri (11.). A szomszédvári rangadón küzdelmes mérkőzést láthattak a nézők, ahol a végjátékban megfordíthatta volna a hazai csapat az eredményt. Papp Zsolt: – Küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, összességében rászolgáltunk az egy pontra. Tudósított: Papp Zsolt Tószeg–Rákóczifalva 4–1 (1–1) Tószeg, 150 néző. Vezette: Rajcsányi Sándor. Tószeg: Szabó – STREMPEL, Veréb, GAZDAG (Tóth K., 85.), Szőke J. (Majercsik, 54.), ARANYOS (Kovács T., 85.), Tóth Z. (Dobos, 54.), Balogh, KISS B. (Tóth Á., 83.), BOLDIZSÁR, DANKOVICS. Edző: Urbán-Szabó Viktor. Rákóczifalva: Schumann – Kómár, Kecskés, Gáspár (Kocsis, 84.), Major, Trecskó (Méhesi, 69.), Varga K., Telkes-Tóth, Fűzi (Mihályi, 84.), Győr, Erdélyi (Szokolai J., 74.). Edző: Ruskó Zsolt. Gólszerzők: Kiss B. (23.), Tóth Z. (53.), Dobos (71.), Aranyos (82. – tizenegyesből), ill. Fűzi (48.). A szezonban eddig még nem látott küzdeni akarás könnyed győzelmet hozott a hazaiaknak. Urbán-Szabó Viktor: – Akaratból, hitből a csapat végre jelesre vizsgázott, és küzdelmes mérkőzésen megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot. Ruskó Zsolt: – Teljesen megérdemelt hazai győzelem született. Tudósított: Kiss Ádám Jászfényszaru–Kisújszállás 2–0 (0–0) Jászfényszaru, vezette: Kósa Gábor. Jászfényszaru: Kósa – PECZNER (Benedek Z., 90.), KÁLMÁN, Németh N. (Bazsó D., 90+22.), LUDASI, Baranyi (Kurunczi, a szünetben), Lakatos D. (Sóss, 90+12.), SZANKU, Vaszicsku, Drávucz, Lakatos M. (Regdánszki, a szünetben). Edző: Kemecsi László. Kisújszállás: BELÉNYESI – Kása T. (Kása Sz., 90+8.), Csukodi D., NÉMETH K., Szívós Gy. (Potornai, 57.), CSUKODI Z., Csala, Szőke R., IMRE Z., Kelemen L. (Balogh D., 90.), Monoki. Edző: Újfalvi Erik. Gólszerző: Szanku (61., 90+22.). A helyzetek sokaságát kihagyó hazaiak csak a hajrában biztosították be a győzelmet a lelkesen küzdő vendégek ellen. A mérkőzés második félidejében nagyjából harminc percet állt a játék, miután Penczner Vilmos és Kelemen Lajos összefejelt, mindkettejüket kórházba szállították. Kemecsi László: – Nem koncentráltunk eléggé a befejezésnél, így egy kicsit talán nyögve­nyelős volt, igaz, a kapunk talán nem is forgott veszélyben. Mielőbbi felépülést kívánok a vendég és hazai játékosnak egyaránt! Újfalvi Erik: – Építkezünk tovább, mielőbbi gyógyulást a súlyosan sérült hazai és vendégjátékosnak is, akiket mentő vitt el. Tudósított: Kemecsi László

