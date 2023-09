A két különböző csoportban szereplő együttes felkészülési mérkőzést vívott egymással, amelynek a célja a játékban maradás mellett az eddig látott hibák javítása is volt. A találkozó képe alapján ez a Facultas csapatának sikerült jobban, az első félidőben nagy fölényben játszottak, és további gólokkal terhelhették volna meg ellenfelük hálóját. Helyzeteik többségét azonban kihagyták, így „csak” három gólos előnnyel vonultak pihenőre.

Az igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a Szolnok a szokásosnál is több fiatalt vetett be, a gárda átlagéletkora talán még a húsz évet sem érte el. A hazaiak keretéből is hiányzott Kalmár és Barzsó, a szünetben pedig mindkét együttes végrehajtott jónéhány cserėt. A játék kiegyenlítettebbé vált, már a Tiszafüred kapuja előtt is adódtak helyzetek, de csak egy-egy ízben rezdült már a háló. A találkozó végén a pályaválasztó annak is örülhetett, hogy ha edzőmeccsen is, de végre újra megérezhette a győzelem ízét.

Dorcsák Zoltán: – Mindkét csapat, de különösen a Szolnok volt tartalékos, ezzel együtt is örömteli érzés azonban, hogy újra győztesen vonulhattunk le a pályáról. Komolyan vettük a meccset, ha jobban koncentrálunk, több góllal is nyerhetünk volna.

Horváth Csaba: – Egy jó edzésnek tekintettük a mérkőzést, amelyen sok fiatalnak adhatunk játéklehetőséget.

Facultas-Tiszafüredi VSE–Szolnoki MÁV FC 4–1 (3–0)

Tiszafüred, 200 néző.

Gólszerzők: Nagy Zs. 2, Mácsai, Erdei, ill. Iván M.

Tiszafüred: Lisztes – Ludvig (Bernáth), Nagy D., Dankó, Szövetes (Ballók) – Fülöp (Sallai), Mácsai (Elek), Oláh N. – Engel, Erdei, Nagy Zs.

Szolnok: Ulviczki – Sitku (Ledacs), Szabó Zs. (Szmutkó), Szabó R., Pinto – Dudok, Dósa (Fazekas), Pelles – Barna V., Zsíros (Lengyel G.), Iván M.