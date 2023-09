Szeptember elsején és másodikán a Németországban, Barby település mellett, az Elba folyón megrendezett 34. Rendőr Horgász Európa-bajnokságon a hét fős magyar delegáció érdemelte ki az aranyérmet. A csapattagok közül hárman készenléti rendőrök, ketten Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek, van egy BRFK-s kolléga és egy Bács-Kiskun vármegyei rendőr is. A válogatottunkat az Országos Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a Magyar Rendészeti Sportszövetség és a Magyar Országos Horgász Szövetség segítette, a szakmán kívül azonban több szervezet és vállalkozás is hozzájárul a magyar csapat remek szerepléséhez.

Dr. Furkó Kálmán szolnoki rendőr alezredes kitett magáért az Elba folyón zajló horgász-Eb-n

Forrás: Beküldött fotó

– Magyarország és a Magyar Rendőrség a magyar nemzeti rendőr-horgászválogatottal, valamint egy regionális csapattal, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) rendőr-horgászcsapatával képviseltette magát Németországban – kezdte beszámolóját az eseményről dr. Furkó Kálmán alezredes, aki maga is tagja volt az aranyérmes magyar rendőrválogatottnak.

– A versenyen hét nemzet, Anglia, Írország, Hollandia, Belgium, Lengyelország, Németország és Magyarország tizennégy csapata, köztük hat nemzeti válogatott és nyolc regionális csapat mérte össze tudását a kihívásokkal teli, természetes körülményeket biztosító szabályozatlan folyón. A tavi horgászathoz szokott versenyzők számára sok nehézséget jelentett ebben a gyorsfolyású és éppen áradó folyóban élő csodás halak horogra csábítása, és megfogása. Nekünk a négynapos felkészülés és tréning során sikerült olyan megoldást találnunk erre, amelynek köszönhetően a legnehezebb körülmények között is tudtunk kapást elérni, és halat fogni.

Lakatos Sándor is remek napot és halat fogott ki Németországban

Forrás: Beküldött fotó

– Az első napi rakósbotos forduló után 19 ponttal az első helyen fordult a magyar nagyválogatottunk, szorosan a nyomunkban a német és az ír csapattal. Közülünk ekkor hárman is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Gál Zoltán 13.710 grammal nyerte a D-szektort, Lakatos Sándor 7.565 grammal győzött a B-szektorban, míg Tímár Károly 6.020 grammal második lett a C-szektorban. Horváth Béla az E-szektor belső szélső helyéről 5.730 grammal ötödik lett, én pedig a szektoromban tizedik helyen végeztem. Szereplésemet bottörések nehezítették, sajnos két jó halat veszítettem, melyek a mérlegelésnél erősen hiányoztak.

A „rakós” forduló taktikáját nagytestű jászkeszegek és domolykók megfogására alapoztuk, melyhez folyamatos úsztatásra volt szükség, és amihez ragasztott csontkukacot használtunk. A mezőny nagy része azonban a kényelmesebb módszert választotta. A nagytestű dévérkeszegeket a megállított szerelékkel próbálták megfogni, ami az áradó és extrém gyors vízben kevésbé volt sikeres

– vélekedett a szolnoki rendőr alezredes.

– A második napon a gyűrűs botok kerültek elő. Tudtuk, hogy a német nemzeti válogatott is mindent megtesz azért, hogy ledolgozza hátrányát és házigazdaként begyűjtse az aranyérmet. Ebben a fordulóban sajnos a B- és a D-szektorban meg kellett küzdeni minden egyes kapásért és halért, ez pedig a szektor-eredményeken is jelentkezett. Gál Zoltán a B-szektor 10-es helyén mindent elkövetve sem tudott nagyobb testű halat fogni, az egyetlen jó hala is a horgot kihajlítva elúszott. Így szektorában a tizenharmadik helyen végzett. Lakatos Sándor D-szektorban kitűzött helye annyira akadós volt minden távon, hogy szinte lehetetlen volt feeder-bottal horgásznia. Tovább nehezítette helyzetét az előtte lévő hajózási útvonalat jelző bója, melyre ráúszva két nagytestű hala is elment, ő így kilencedik lett a szektorában. Szerencsére a többi szektorban működött a taktikánk, ennek köszönhetően én a C-szektorban 7.905 grammal a második helyen végeztem, Horváth Béla az A-szektorban 6.115 grammal negyedik lett, míg Tímár Károly az E-szektorban épp tízezer grammal 5 pontot ért el.

Tímár Károly domolykója aranyhalnak bizonyult

– Nemzeti csapatunk két nap során 52 pontot szerzett, ezzel a tavalyi hazai rendezésű Eb-n szerzett ezüstöt követően ezúttal a dobogó legfelső fokára állhattunk. Nagyot küzdve kifogtuk az aranyhalat! – mondta örömmel és büszkén dr. Furkó Kálmán.

– Jövőre szintén kihívásokkal teli verseny vár ránk Belgiumban, a Gent mellett található, 14 méter mélységű, tengerjáró-hajók számára szolgáló hajózócsatornán – tette hozzá

Az Európa-bajnok magyar nemzeti csapat tagjai:

Lakatos Sándor alezredes – Készenléti Rendőrség (csapatvezető); Tímár Károly főtörzszászlós – Készenléti Rendőrség; Gál Zoltán főtörzsőrmester – Készenléti Rendőrség; Horváth Béla százados – BRFK; dr. Furkó Kálmán alezredes – Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Segítők:

Donkó Rajmund főtörzszászlós – Jászberényi Rendőrkapitányság (másodkapitány); Lakatos Attila alezredes – Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.