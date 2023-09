Hétvégén rendezték Bakuban az azeri Grand Slam versenyt. Szombaton tatamira lépett a szolnoki származású Özbas Szofi is a nők 63 kg-os súlycsoportjában. Szofi előbb német, majd olasz ellenfelét is legyőzve jutott a legjobb nyolc közé, ahol izraeli riválisát is felülmúlva került az elődöntőbe.

A 21 éves dzsúdós a döntőbe jutásért az ausztrál Katharina Haeckerrel csatázott, azonban ő sem tudta megállítani a Budapest Honvéd sportolóját. Özbas a fináléban a világranglista hetedik helyén álló – Özbas Szofi a 11. – lengyel Angelika Szymanskától végül kikapott, így ezüstéremmel zárt az olimpiai kvalifikációs versenyen, és újabb fontos lépést tett a jövő évi, párizsi ötkarikás játékok felé.

Özbas Szofi eddig remekül teljesít az idei évben: a mongóliai és az azeri Grand Slamen második helyet ért el, bronzérmet szerzett a dohai világbajnokságon, illetve az üzbég GS-versenyen is harmadik lett.