Ragyogó, közel húszpontos győzelemmel indította az NB I/B. Piros csoportjának küzdelmeit a Jászberényi KSE csapata. Mint honlapunk beszámolt róla, a múlt hétvégi első fordulóban 104–86-ra verték TF együttesét, a berényiek csapatteljesítményét ráadásul kiváló egyéni produkciók fokozták. Puskás Artúr, a JKSE vezetőedzője abba bízik, sikerül átmenteni formájukat a szombati, Nyíregyháza elleni találkozóra is.

– Összeállt a brigád, jó fizikai és mentális állapotban vannak a srácok. Emellett megvan a kémia köztük, és ami szintén fontos, kialakult egy jó hierarchia is az együttesben. Ezek összessége révén tudtunk mintegy húsz ponttal nyerni a TF ellen – utalt az első fordulóban mutatott győzelemre a szakvezető. Puskás Artúr abban bízik, hogy arra a mérkőzésre építhetnek a második szezonbeli meccsükön is, de tisztában van azzal is, hogy nem lesz könnyű dolguk. Azt a Nyíregyházát fogadják ugyanis, amely gárda az előző idényben még az első osztályban vitézkedett, és vélhetően vissza is vágyik az élvonalba. Külön érdekessége a találkozónak az is: a szabolcsiak vezetőedzője az a Horváth Ákos, aki játékosként bajnoki címet és kupát is nyert a Szolnoki Olajbányásszal, és – akárcsak kollégája – a szolnokiak mellett játékosként erősítette a Jászberényt is.

– Nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Profi csapattal nézünk szembe, amelyet erős szakmai háttér támogat. Nyíregyházán ráadásul optimális arányban állnak rendelkezésre a fiatal és tapasztalt játékosok, minden posztra van két játékosuk. Az első fordulóban ráadásul vereséget szenvedtek a Budafoktól, így arra számítunk, hogy dupla motivációval érkeznek – fejtette ki a szakember.

Motiváció híján térségünk másik csapata, a Cegléd sem lesz. Siska János gárdája a PVSK elleni, meglepően sima (71–96) hazai vereséget követően Óbudán javíthat szombaton.

A második forduló párosításai:

Szombat: Újbuda MAFC–BKG Prima Akadémia, Óbudai Kaszások–Ceglédi KE, PVSK Veolia–DEAC U23, Jászberényi KSE–Hübner Nyíregyháza BS, Vasas Akadémia–MEAFC Miskolc. Vasárnap: Phoenix MT Fót–Budafok.