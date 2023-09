Zue.hu Szegedi VE–Szolnoki Dózsa Praktiker 9–15 (0–3, 3–5, 2–2, 4–5)

Szeged, 300 néző. Vezette: Ercse, Kovács Cs.

Szeged: Danka – KLÁR 1, NAGY M. 2, Horváth Zs., Kürti 2, Leinweber 1, Sziládi 2. Csere: Gyovai (kapus), Pörge, Tóth Gy., Bóbis 1, Horváth V., Komlódi, Molnár H. Edző: Kiss Csaba.

Szolnok: Józsa – Schmölcz, Pető 2, JANSIK D. 2, VISMEG 2, PÁSZTOR 3, Teleki 1. Csere: Cseh M., KOVÁCS G. 2, Vámosi 1, Böröczky 1, Ágh 1, Ionescu. Edző: Hangay Zoltán.

Kipontozódott: Horváth Zs. (20.), ill. Vismeg (27.).

Gól – emberelőnyből: 12/6, ill. 9/7.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Nem a legjobb előjelekkel indult a szolnoki gárda a szegedi nyitányra, mert Szeghalmi Zsombor betegség miatt nem tudta vállalni a játéköt, sőt Ágh György sem volt teljesen egészséges, így csak néhány percet vállalt az Eb ezüstérmes center.

A felek találkozója szó szerint a bajnokság nyitánya volt, hiszen ez volt a legelső mérkőzés. Az évad első gólját a Dózsa csapatkapitánya, Jansik Dávid jegyezte. Ezt követően Teleki András, majd Kovács Gergő is betalált, majd 0–3-as állás után Sziládi Kristóf szépített. Magabiztosan és jól játszott a vendégalakulat a folytatásban is, Pásztor Mátyás duplájával tovább nevelték előnyüket. A második félidő elejére már hat gólos különbséget épített fel a Dózsa, eldöntve ezzel a meccset. A továbbiakban sem változott a játék képe a szolnoki legénység a vártnál is magabiztosabban verte Tisza-part vetélytársát, és egyben revánsot vett az elmúlt évadban elszenvedett egy gólos vereségért.

Így látták a szakemberek a meccset

Kiss Csaba: – Még fel sem eszméltünk, már nulla-három volt az eredmény. Éreztem egy kis törést a csapaton, a Szolnok végig irányította a meccset, nagyobb különbségű győzelmet is arathatott volna. Ez az idény részünkről nem a pezsgőről és a kaviárról, hanem a vérről és a verejtékről szól majd.

Hangay Zoltán: – Ha tavaly nyerünk itt, akkor bejutunk a négy közé, de azt a mérkőzést el kellett felejtenünk. Nagyon jól kezdtünk, majd kihagytunk egy százszázalékos ziccert, és visszaesett a koncentrációnk védekezésben. Ez most elég volt, de jövő héten nem lesz az. Én nem éreztem sima meccsnek, a Szeged foggal-körömmel küzdött a végéig.

A szolnoki csapat szombaton 16 órától a Miskolc legénységét fogadja a tiszaligeti Vízilabda Arénában.

További eredmények: UVSE–BVSC 8–15, Pécsi VSK–Vasas 7–14, Kaposvár–Bp. Honvéd 10–16, Szentes–OSC 7–15, Miskolc–Eger 10–8, KSI–FTC 17–11.