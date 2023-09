NB III. Dél-Keleti Csoport

Martfűi LSE–Szeged-Csanád Grosics AK. II. 2–1 (1–0)

Martfű, 300 néző, vezette: Horváth Máté (Urgyán, Juhász L.)

Martfű: GERHÁT – Draskóczi, Mlinárcsik, Székely, Vadas (Telinger 76.) – Csúri (Ficsor 66.), ASZTALOS – Pintér V., Reza (KINYIG, a szünetben), Desnica (Kasik 72.) – Szabó T. Megbízott edző: Vadas Gergő.

Gólszerzők: Gyuga (28. – öngól), Kovács G. (85. – öngól), ill. Pataki (47.)

Kiállítva: Székely (74.), ill. Szalontai (78.).

A jövőheti bejelentés előtt minden bizonnyal utolsó olyan mérkőzésére készült a Martfű, amelyet még hivatalosan kinevezett edző nélkül játszott. Bár legutóbb Békéscsabán nagyarányú vereséget szenvedett, a korábbi két győzelem önbizalommal vértezte fel a játékosokat.

A hatpontos mérkőzésen uralta az első félidőt a hazai együttes, játékában benne volt, hogy további gólokat is szerezhet. Nem így történt, sőt a szünet után mintha bent maradtak volna az öltözőben játékosai. Egy védelmi hibát követően egyenlített a rivális Szeged II., ráadásul a bekapott gól meg is zavarta a martfűi fejeket. Negyed óra múltán eszmélt csak a pályaválasztó, kiegyenlített lett a játék, a hazai kiállítás pedig a vendégekre volt rossz hatással. A másik oldalon is megfogyatkozott azonban az ellenfél, ebből pedig az otthon játszó gárda jött ki jobban, és ha szerencsés góllal is, de egy újabb fontos skalpot gyűjtöttek be Szabó Tamásék.

Vadas Gergő: – Sokat tettünk az első félidőben a győzelem érdekében, sikerünk pedig egy újabb lépés céljaink megvalósításához.