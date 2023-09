NB III. Dél-Keleti csoport

Szolnoki MÁV FC–Ceglédi VSE

A hazai együttes két balul végződött mérkőzésen van túl, ezeken akár még a győzelemre is lett volna esélye. Pontrúgások után és nagy védelmi hibákból kapták a gólokat a szolnokiak, amelyeket könnyen el is háríthattak volna, az ellenfél kapuja előtt viszont nem találják fel magukat támadóik. Ráadásul a hajrában bukták el meccseiket, ami a megfelelő koncentráció hiányáról is árulkodik. Busa Bence azonban teljesen felépült, így a régió rangadóján komoly esélye van a MÁV-nak a sikerre a nem túl acélos, csupán a tizennegyedik helyet elfoglaló Cegléd ellen a szomszédvári rangadón.

Busa ugyan visszatért, Szabó Richárdra viszont nem számíthat Horváth Csaba, miután legutóbb, a Dabas ellen kiállították két sárga lappal.

A találkozót pénteken 16 órakor rendezik a Tiszaligeti Stadionban.