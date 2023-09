A forduló rangadóját Kispesten játszották, ahol listavezető győri csapat vendégeskedett. Érdekes, változatos meccset vívtak a felek, a 91. percig egy-egy gól született, és tűnt, hogy döntetlen lesz a vége. Közben a Honvéd rutinos hátvédje Ivan Lovrics egy súlyos szabálytalanság után egyből piros lapot kapott. A 92. percben azonban a csereember, Pekár István, aki előszőr játszott a kispestiek felnőttcsapatában fejes góljával az övéi javára döntötte el a mérkőzést.

A piros-feketék soraiban jól teljesített a jászárokszállási kötődésű, két éve a MÁV FC-ben is megforduló Szabó Alex. Az elmúlt évadban szenvedő Nyíregyháza, az idén nagyon pörög, most egyik felsőház riválisát a Budafokot verték meg, ezzel feljutó helyre léptek előre a szabolcsiak. A Vasas nagy csatában nyert a az idén ősszel haloványan teljesítő Ajka otthonában. A Szeged viszont nem bírt a Kozármislennyel. A veretlen Pécs egy pontot szerzett a BVSC vendégeként. Ugyancsak egy pontot könyvelhetett a Csábi József által irányított Kazincbarcika Gyirmóton. Régiónk csapata a Tiszakécske hazai pályán a Soroksárral szemben gyűjtötte be második győzelmét.

A válogatott program és a Magyar Kupa miatt a következő fordulót majd szeptember 24-én rendezik meg másodosztályban.

Eredmények:

Nyíregyháza–Budafok 2–0, BVSC-Zugló–PMFC 0–0, Gyirmót FC Győr–Kazincbarcika 2–2, Tiszakécske–Soroksár 1–0, Bp. Honvéd–ETO FC Győr 2–1, Kozármisleny–Szeged-Csanád 1–1, Csákvár–Mosonmagyaróvár 2–0, Ajka–Vasas 1–2, Siófok–Szombathelyi Haladás 1–1.

A bajnokság állása:

1. ETO FC Győr 15 pont, 2. Nyíregyháza 15, 3. Kozármisleny 13, 4. Budafok 13, 5. Pécsi MFC 13, 6. Szeged-Csanád 12, 7. Vasas 11, 8. Soroksár 10, 9. Bp. Honvéd 10, 10. Kazincbarcika 10, 11. Csákvár 9, 12. Tiszakécske 8, 13. Szombathelyi Haladás 8, 14. Siófok 6, 15. Ajka 5, 16. BVSC-Zugló 5, 17. Gyirmót 5, 18. Mosonmagyaróvár 2 pont.